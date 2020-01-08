Иран назвал удар по базе США мерой самообороны

По словам Джавада Зарифа, Тегеран не стремится к эскалации или войне, но будет готов защищаться от любой агрессии

Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.

Он заявил, что действия Тегерана, ударившего по базе, с которой «было совершено трусливое вооруженное нападение» на граждан и высокопоставленных иранских чиновников, были предприняты в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Зариф добавил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но будет готов защищаться от любой агрессии.

Как сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран выпустил более десятка баллистических ракет по объектам возглавляемой США коалиции в Ираке. По его словам, целью этих атак были по меньшей мере две авиабазы — Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле. По данным источника CNN, в авиабазу Айн аль-Асад попали 13 ракет.





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