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Убийство Сулеймани ,  
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NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Нападений на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал генерал, можно было избежать, показали разведданные. Как пишет газета, возможную атаку не одобрил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников газеты, разведслужбы пришли к выводу, что атаки на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал совершить Сулеймани, не были неизбежны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций; просьба была изложена по меньшей мере за неделю до гибели генерала.

Как заявил источник NYT, поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения «Аль Кудс» в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

По словам источников, за более жесткую политику по отношению к Ирану выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Представители Пентагона были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани, пишет газета.

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Политика

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после того, как 27 декабря в результате атаки на военную базу США погиб американский гражданский подрядчик. О готовящейся операции не сообщили конгрессу, зарубежным властям и сотрудникам Белого дома, отвечающим за связи с общественностью.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее назвала операцию по уничтожению Сулеймани провокацией, которая может спровоцировать эскалацию насилия в регионе и ставит под угрозу жизни дипломатов и военнослужащих США.

Командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. По словам Трампа, Сулеймани на протяжении долгого времени «убил или ранил тысячи американцев» и «планировал убить еще больше». Тегеран назвал действия Вашингтона актом терроризма и пообещал «стратегическую месть» за убийство генерала.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Иран, генерал
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