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Гибель Сулеймани ,  
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Пентагон подтвердил атаку Ирана на объекты США в Ираке
По словам представителя ведомства, по американским военным объектам было выпущено более десятка ракет. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет

В Пентагоне заявили, что Иран выпустил более десятка ракет по военным объектам США в Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана.

По словам Хоффмана, целью атак были как минимум два объекта, на которых размещены американские военнослужащие — авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле.

По его словам, находятся в состоянии повышенной готовности «из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать силы и интересы» США в регионе. В настоящий момент Вашингтон оценивает предварительный ущерб. Хоффман пообещал, что США предпримут «все необходимые меры» для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Позднее источник CNN сообщил, что после обстрела базы Айн-аль-Асад есть пострадавшие среди иракцев.

Американская авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
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Министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли в Белый дом на совещание к президенту Дональду Трампу, передает телеканал.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), после того, как пообещал отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани, передает Press TV.

Ранее Reuters со ссылкой на официального представителя США заявил, что ракетные войска Ирана приведены в повышенную боеготовность.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ирак, Пентагон, Иран
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