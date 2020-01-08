Пентагон подтвердил атаку Ирана на объекты США в Ираке

По словам представителя ведомства, по американским военным объектам было выпущено более десятка ракет. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет

В Пентагоне заявили, что Иран выпустил более десятка ракет по военным объектам США в Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана.

По словам Хоффмана, целью атак были как минимум два объекта, на которых размещены американские военнослужащие — авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле.

По его словам, находятся в состоянии повышенной готовности «из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать силы и интересы» США в регионе. В настоящий момент Вашингтон оценивает предварительный ущерб. Хоффман пообещал, что США предпримут «все необходимые меры» для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Позднее источник CNN сообщил, что после обстрела базы Айн-аль-Асад есть пострадавшие среди иракцев.