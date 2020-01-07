Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала «Иран пошел на деэскалацию».
Говоря об убийстве в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, Эспер заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. Сулеймани «был пойман с поличным», утверждает глава Пентагона.
«Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских дипломатов, военных или объекты, — приводит слова Эспера CNN. По его словам, Вашингтон принял правильные меры, «устранив этих игроков с поля боя».