Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

Вашингтон не хочет развязывать войну с Тегераном, но ждет от него шагов по деэскалации, заявил Марк Эспер. При этом он допустил, что Иран может предпринять ответные меры после убийства генерала Сулеймани

Марк Эспер (Фото: divids / AP)

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала «Иран пошел на деэскалацию».

Говоря об убийстве в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, Эспер заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. Сулеймани «был пойман с поличным», утверждает глава Пентагона.

«Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских дипломатов, военных или объекты, — приводит слова Эспера CNN. По его словам, Вашингтон принял правильные меры, «устранив этих игроков с поля боя».