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Гибель Сулеймани ,  
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Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
Вашингтон не хочет развязывать войну с Тегераном, но ждет от него шагов по деэскалации, заявил Марк Эспер. При этом он допустил, что Иран может предпринять ответные меры после убийства генерала Сулеймани
Марк Эспер (Фото: divids / AP)

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала «Иран пошел на деэскалацию».

Говоря об убийстве в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, Эспер заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. Сулеймани «был пойман с поличным», утверждает глава Пентагона.

«Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских дипломатов, военных или объекты, — приводит слова Эспера CNN. По его словам, Вашингтон принял правильные меры, «устранив этих игроков с поля боя».

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Выступая на брифинге, глава Пентагона допустил, что Иран предпримет ответные шаги после убийства Сулеймани. «Я думаю, что мы должны ожидать, что они нанесут ответный удар каким-либо образом, в той или иной форме», — заявил Эспер (цитата по Reuters). Тегеран может действовать самостоятельно, либо при поддержке проиранских групп, считает он. Однако, добавил глава Пентагона, Вашингтон будет готов ответить «соответствующим образом».

Бывший министр обороны Ирана, секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Али Шахмани ранее заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев возможного ответа на убийство генерала Сулеймани, и самый слабый из них может стать для американцев худшим «кошмаром» в истории. Он не стал приводить детали, но отметил, что у SNSC есть полная информация об оснащении 19 военных баз США неподалеку от границ Ирана.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пентагон, Иран, Касем Сулеймани
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