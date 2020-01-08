Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

Корпус стражей исламской революции заявил о готовности атаковать города Дубай и Хайфа, а также нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на обстрелы своих авиабаз в Ираке

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.

В частности, передает CNN со ссылкой на заявление иранского военно-политического формирования, в случае бомбардировки Ирана они нанесут удары по Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам (речь идет о Хайфе и Дубае).

Помимо этого, КСИР пригрозила нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на ракетные обстрелы авиабаз в Ираке.

Как сообщил источник CNN, в авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака попали 13 ракет. Атаке подвергся также военный объект США в Эрбиле, рассказывали ранее в Пентагоне. О разрушениях или жертвах и пострадавших среди американских военных не сообщалось.