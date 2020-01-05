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Убийство Сулеймани ,  
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Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала
Иран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, целью могут стать сотни американских объектов, заявил Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Али Хаменеи
Фото: Vadim Savitsky / AP

Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По его словам, Тегеран отреагирует ударом по военным объектам США. О каких именно целях может идти речь, Деган не сообщил. При этом он отметил, что Иран не торопится с ответом и будет обдуманно выбирать цели для атаки.

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«Америка начала войну. Поэтому им следует принять соответствующую реакцию на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, это удар по американцам, равный тому, который они нанесли», — заявил Деган.

Он также назвал слова президента Дональда Трампа о готовности нанести 52 удара по объектам Ирана абсурдными» «Если он говорит 52, мы говорим 300 [американских объектов] — и они все доступны для нас», — пригрозил советник Хаменеи.

Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января в результате американского авиаудара. Приказ об атаке отдавал Трамп. Иран назвал произошедшее актом терроризма. «Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы», — говорил президент Хасан Роухани.

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Трамп в свою очередь предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана нанесет 52 удара по иранским целям с применением «новейшего оружия».

Автор: Артём Губенко
Теги: Тегеран, США, военный
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