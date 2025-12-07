 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль заявил, что США обещают «железобетонные» договоренности по Украине

Ушаков: США обещают железобетонное соблюдение договоренностей по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

США обещают, что договоренности по Украине, достигнутые при администрации президента Дональда Трампа, будут соблюдаться «железобетонно». Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков обратил внимание, что действующая администрация США акцентирует внимание на том, что она отличается от предыдущей.

В ответ на вопрос, где гарантии, что договоренности будут исполняться, если их удастся достичь, он сказал: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно».

В МИД России назвали условие подписания мирного договора с Киевом
Политика
Александр Грушко

Ушаков подчеркнул, что сейчас речь идет «не о каком-то перемирии», а о перспективах долгосрочного урегулирования. Именно в этом контексте ведется работа, уточнил помощник российского президента.

Россия не раз обвиняла страны Запада в нарушении прежних договоренностей, касавшихся Украины. В частности, глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Европа «самоустранила» себя от текущего переговорного процесса, поскольку в прошлом сорвала все договоренности по урегулированию конфликта. Среди них:

  • договоренность об урегулировании от февраля 2014 года;
  • минские соглашения;
  • стамбульские договоренности 2022 года.

Россия требует юридически зафиксированного долгосрочного мира, признания новых границ — речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также нейтралитета Украины и отказа от военных союзов, ограничений на поставки оружия и численность вооруженных сил Украины. Москва против временного перемирия.

Для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, она не должна подвергаться сомнению, подчеркивали в российском МИДе на фоне переговоров об урегулировании.  Мирные соглашения должны быть гарантированы не только юридической силой, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить, говорил замглавы ведомства Александр Грушко.

Материал дополняется

