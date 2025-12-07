Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Ответственность за возможную конфискацию активов России будут нести как целые страны, так и конкретные люди. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги», — сказал он.
Песков подчеркнул, что никто не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, но «деньги очень хотят».
«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — заявил пресс-секретарь президента.
Руководство ЕС в последние месяцы активно обсуждает возможность конфискации замороженных российских активов. 3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет активов России, он должен быть утвержден «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. По данным Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран евроблока и €140 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов.
Бельгия выступает против «репарационного кредита»: власти страны предупреждают о возможных репутационных последствиях и отказываются нести риски в одиночку. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц пытались убедить бельгийского премьера Барта де Вевера изменить позицию, но безуспешно.
Против плана также высказались сам Euroclear и Европейский центральный банк — глава последнего Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия выглядит «обоснованным с натяжкой».
Москва предупреждает о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС и обещает отстаивать интересы в судах. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.
