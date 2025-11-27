Путин заявил, что Россия вырабатывает меры на случай изъятия активов

Video

Правительство России вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это [изъятие российских активов] произойдет», — заявил Путин.

По его словам, «всем ясно», что изъятие активов будет являться воровством чужой собственности. Какие конкретные меры могут быть применены, Путин не уточнил.

Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия. В стране находится депозитарий Euroclear, где содержится большая часть российских активов.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах.