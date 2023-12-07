 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии»

Армения и Азербайджан договорились об освобождении пленных
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Astrig Agopian / Getty Images
Фото: Astrig Agopian / Getty Images

Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта, в нем говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Азербайджан в качестве жеста доброй воли освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В заявлении Баку и Еревана говорится, что Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.

Материал дополняется.

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 16:50
Вашингтон объявил награду в $10 млн за данные о «российских хакерах» Политика, 20:53
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 20:52
Как защитить торговую точку от взлома и воровства РБК и МТС, 20:51
Власти Венесуэлы мобилизовали армию и приступили к арестам оппозиции Политика, 20:46
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 20:32
Лондон заявил о массовой атаке «российских хакеров» на политиков Политика, 20:31
Роман Ротенберг выиграл сотый матч во главе СКА Спорт, 20:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Японская иена подорожала к доллару до максимума с августа текущего года Инвестиции, 20:28
Кадыров сообщил о взрыве «Ахматом» вышки связи в Белгородской области Политика, 20:26
«Полностью разочарованы». Итоги встречи инвесторов с главой СПБ Биржи Инвестиции, 20:23
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 20:18
В США построят площадку для уличного хоккея имени Овечкина Спорт, 20:16
Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии» Политика, 20:13
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:09