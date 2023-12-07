Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии»

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Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта, в нем говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Азербайджан в качестве жеста доброй воли освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В заявлении Баку и Еревана говорится, что Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.

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