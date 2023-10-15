Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Карабаха

Алиев посетил несколько населенных пунктов Карабаха, суверенитет над которым Азербайджан восстановил в ходе сентябрьской «антитеррористической операции». После нее регион покинули свыше 100 тыс. жителей

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг республики в столице Нагорного Карабаха — Ханкенди (Степанакерте), сообщает Trend.

Глава государства посетил и другие населенные пункты в регионе — городе Адгер (Мардакерт), там Алиев так же поднял флаг Азербайджана, и селе Малыбейли Шушинского района. Еще один флаг республики президент поднял у Сарсангского водохранилища.

Около месяца назад Баку провел в Карабахе «антитеррористическую операцию», она завершилась 20 сентября заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана, в том числе и армянского населения республики. Соглашение было выработано при посредничестве российских миротворцев, которые находились в непризнанной республике после конфликта 2020 года.

После этого в Армению выехали более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Сама республика перестанет существовать с 1 января будущего года.

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