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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Карабаха

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Конфликт Армении и Азербайджана
Алиев посетил несколько населенных пунктов Карабаха, суверенитет над которым Азербайджан восстановил в ходе сентябрьской «антитеррористической операции». После нее регион покинули свыше 100 тыс. жителей
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг республики в столице Нагорного Карабаха — Ханкенди (Степанакерте), сообщает Trend.

Глава государства посетил и другие населенные пункты в регионе — городе Адгер (Мардакерт), там Алиев так же поднял флаг Азербайджана, и селе Малыбейли Шушинского района. Еще один флаг республики президент поднял у Сарсангского водохранилища.

Около месяца назад Баку провел в Карабахе «антитеррористическую операцию», она завершилась 20 сентября заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана, в том числе и армянского населения республики. Соглашение было выработано при посредничестве российских миротворцев, которые находились в непризнанной республике после конфликта 2020 года.

После этого в Армению выехали более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Сама республика перестанет существовать с 1 января будущего года.

Материал дополняется.

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Ильхам Алиев Нагорный Карабах Азербайджан
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