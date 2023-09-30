Из Нагорного Карабаха уехали более 100 тыс. человек

Более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению

В Армению вынужденно переехали 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Ранее о желании уехать сообщали 120 тыс. этнических армян — это 99,9% населения непризнанной республики

Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха уехали 100 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает портал 1Lurer.

Точное число вынужденных переселенцев (так власти Карабаха называют переехавших в Армению жителей) — 100 417 человек.

Багдасарян уточнила, что мост Хакари, с которого начинается Лачинский коридор, пересекли 21 043 транспортных средства, число зарегистрированных лиц — 81 139 человек.

По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших в Нагорном Карабахе людей.

24 сентября 2023 года советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что покинуть регион хотят около 120 тыс. этнических армян. Он уточнил, что это 99,9% населения НКР.

19 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана.

Одним из пунктов договоренности, которую заключил Баку с представителями Нагорного Карабаха, была реинтеграция региона как части Азербайджана. Стороны провели по этому поводу три встречи.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.