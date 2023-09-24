 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян призвал армян выбрать между независимостью и «покорной задворкой»

Пашинян счел неэффективными системы безопасности, в которых участвует Армения
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Армянам нужно выбрать путь либо независимости страны, либо «покорной задворки», заявил Пашинян. По его мнению, события в Карабахе показали неэффективность систем безопасности, в которых участвует Армения
Никол Пашинян (в центре)
Никол Пашинян (в центре) (Фото: primeminister.am)

Недавние события в Нагорном Карабахе показывают, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, неэффективны с точки зрения ее государственных интересов и безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к гражданам страны, передает News.am.

По его словам, несмотря на трехстороннее соглашение лидеров Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, армяне Карабаха до сих пор «находятся под угрозой этнических чисток». Если не будут созданы «реальные условия» для их проживания на территории непризнанной республики, то армянам придется покинуть регион. Ереван готов принять их в Армении, добавил он.

«Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, взявший на себя политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе», — считает Пашинян.

Он отметил, что некоторые партнеры Армении «прилагают все больше усилий для демонстрации ее уязвимости в сфере безопасности», «ставя под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность». Пашинян призвал партнеров Армении уважать ее суверенитет и сказал, что Ереван намерен укреплять свою государственность и безопасность. В связи с этим Армения рассматривает ратификацию Римского статута, сказал премьер, подчеркнув, что это решение не направлено против Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или России.

Он еще раз подчеркнул, что Армения должна быть свободным, суверенным, демократическим государством. «Этот почти открытый и прозрачный выбор ставится во внутриполитическом поле Армении, и каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или покорной задворки», — сказал Пашинян.

19–20 сентября Азербайджан проводил «антитеррористическую» операцию в Карабахе, войска нанесли удары по позициям непризнанной республики. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. До этого Пашинян заявлял о готовности признать границы Азербайджана с включением в них Карабаха.

Читайте на РБК Pro
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
Беженцы в океане: как самая богатая страна мира довела себя до нищеты
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил. Первая встреча представителей сторон состоялась в Евлахе 21 сентября.

24 сентября Баку создал специальную правительственную рабочую группу для рассмотрения гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян с Азербайджаном.

На фоне этих событий и заявлений Пашиняна о том, что Армения не будет участвовать в боевых действиях, в Ереване возникли протесты. На них звучали в том числе призывы к отставке премьера.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Грант Гетадарян
Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах
Материалы по теме
Представители Баку и армян Карабаха сообщили об итогах переговоров
Политика
Делегация конгресса США прибыла в Армению
Политика
Полиция задержала более 20 человек на акциях протеста в Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Sun узнала об аварии с участием звезды МЮ на Rolls-Royce за €800 тыс. Спорт, 14:10
МВД поддержало запрет на долгую стоянку в жилой зоне для таксистов Общество, 14:09
Минобороны заявило об улучшении положения войск на донецком направлении Политика, 14:01
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 13:53
Поветкин заявил о желании возобновить карьеру в 44 года Спорт, 13:39
В Курске не отменили День города после атаки дрона Политика, 13:33
Первый родившийся в России детеныш большой панды оказался самкой Общество, 13:32
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Под Челябинском бойца ММА задержали после смерти участника спецоперации Спорт, 13:24
Пушилин подписал указ о комендантском часе и военной цензуре в ДНР Политика, 13:16
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 13:06
ПСЖ ответил Месси на жалобы о скромном чествовании после победы на ЧМ Спорт, 13:05
Пашинян призвал армян выбрать между независимостью и «покорной задворкой» Политика, 13:03
Что такое пранаяма и какие техники дыхания существуют Стиль, 12:57
В Нижегородской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли три человека Политика, 12:56