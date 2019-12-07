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США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Связь с летательным аппаратом пропала несколько недель назад. Американские военные утверждают, что к этому причастны российские наемники или бойцы армии Хафтара, сбившие беспилотник с помощью произведенного в России комплекса ПВО
Фото: Mohammed el-Shaiky / AP

Пропавший возле столицы Ливии в ноябре американский беспилотник был сбит российским комплексом противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

Возглавляющий командование генерал Стивен Таунсенд заявил, что управляющие в момент атаки комплексом ПВО «не знали, что это был американский летательный аппарат с дистанционным управлением». Однако сейчас, как указал военный, они наверняка знают, кому он принадлежит, но отказываются вернуть его обломки.

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

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Полковник отметил, что обстрел беспилотника произошел уже после того, как производившие атаку убедились в том, что в летательном аппарате нет людей.

Официальный представитель возглавляемого Файезом Сараджем Ливийского правительства национального согласия сообщил Reuters, что ответственность за уничтожение беспилотника, по-видимому, «лежит на российских наемниках».

О том, что США потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом в небе близ Триполи, стало известно в ночь на 23 ноября. В пресс-службе Африканского командования ВС США сообщили, что беспилотник использовался в процессе мониторинга экстремистской деятельности.

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В МИДе назвали домыслами сообщения о 200 российских наемниках в Ливии

В сентябре Bloomberg сообщил, что наемники российской ЧВК Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Хафтара. По словам собеседников агентства, в начале осени на передовую базу прибыли около 100 бойцов. Спустя неделю «Медуза», ссылаясь на источники и знакомых погибших, сообщила, что в Россию начали доставлять тела погибших в Ливии наемников. Общее число погибших, по данным издания, превысило 30 человек.

В марте представитель Ливийской национальной армии опровергал сообщения газеты The Telegraph о том, что в страну прибыли 300 наемников из ЧВК Вагнера. Российские власти уже неоднократно выступали с заявлениями о том, что в Ливии отсутствуют наемники из России. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне, 6 декабря, что эта информация является не более чем слухом. Москва «не участвует никак» в происходящих в Ливии событиях, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ливия, беспилотник, ПВО
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