США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Связь с летательным аппаратом пропала несколько недель назад. Американские военные утверждают, что к этому причастны российские наемники или бойцы армии Хафтара, сбившие беспилотник с помощью произведенного в России комплекса ПВО

Фото: Mohammed el-Shaiky / AP

Пропавший возле столицы Ливии в ноябре американский беспилотник был сбит российским комплексом противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

Возглавляющий командование генерал Стивен Таунсенд заявил, что управляющие в момент атаки комплексом ПВО «не знали, что это был американский летательный аппарат с дистанционным управлением». Однако сейчас, как указал военный, они наверняка знают, кому он принадлежит, но отказываются вернуть его обломки.

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Полковник отметил, что обстрел беспилотника произошел уже после того, как производившие атаку убедились в том, что в летательном аппарате нет людей.