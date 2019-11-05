NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Врачи нашли схожие ранения у участников вооруженного конфликта в Ливии и в Донбассе. Это ранения без выходного отверстия. NYT пишет, что такие ранения могут отставлять «российские снайперские винтовки»

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

В частности, собеседники издания указывают, что для таких ранений характерно отсутствие выходного отверстия. Такие ранения оставляют снайперские винтовки «российских наемников», которые также использовались в других местах, пишет издание.

В частности, ливийский военный офицер по имени Мухаммад эль-Делави рассказал изданию, что один из его бойцов получил ранение в глаз. Один из европейских чиновников безопасности заявил изданию, что отсутствие выходных отверстий и след от пули с полым наконечником, соответствуют характеру травм, которые, по утверждению издания, «наносили российские снайперы» на востоке Украины.

Как отмечает NYT, за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников. По мнению авторов материала, отправка военных в Ливию является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.