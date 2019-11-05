Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 05 ноя, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 05 ноя, 13:07
Зеленский решил создать военную полицию Политика, 00:40 Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы Политика, 00:37 В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных Технологии и медиа, 00:00 Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения Общество, 00:00 МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Технологии и медиа, 00:00 Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину Общество, 05 ноя, 23:54 Украинским прокурорам устроят обязательные тесты на способности и навыки Общество, 05 ноя, 23:44 Глава ненецкого департамента образования уволилась после ЧП в Нарьян-Маре Общество, 05 ноя, 23:39 NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Политика, 05 ноя, 23:28 Красноярский ГУФСИН начал проверку из-за видео с насилием над заключенным Общество, 05 ноя, 23:28 Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ Общество, 05 ноя, 23:06 Водительские права Брежнева выставят на торги Общество, 05 ноя, 23:00 Reuters узнал о планах ЕС ввести запрет на рисковую криптовалюту Финансы, 05 ноя, 22:59 Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР Политика, 05 ноя, 22:55
Политика ,  
0 
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Врачи нашли схожие ранения у участников вооруженного конфликта в Ливии и в Донбассе. Это ранения без выходного отверстия. NYT пишет, что такие ранения могут отставлять «российские снайперские винтовки»
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

В частности, собеседники издания указывают, что для таких ранений характерно отсутствие выходного отверстия. Такие ранения оставляют снайперские винтовки «российских наемников», которые также использовались в других местах, пишет издание.

В частности, ливийский военный офицер по имени Мухаммад эль-Делави рассказал изданию, что один из его бойцов получил ранение в глаз. Один из европейских чиновников безопасности заявил изданию, что отсутствие выходных отверстий и след от пули с полым наконечником, соответствуют характеру травм, которые, по утверждению издания, «наносили российские снайперы» на востоке Украины.

Политика
В Ливии опровергли присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера

Как отмечает NYT, за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников. По мнению авторов материала, отправка военных в Ливию является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, внимательно следящих за ходом гражданской войны в Ливии, участвующие в конфликте снайперы относятся к российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В конце сентября Bloomberg сообщил, что наемники ЧВК Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным собеседников агентства, в начале осени на передовую базу прибыли около 100 наемников. Спустя неделю «Медуза», ссылаясь на источники и знакомых погибших, сообщила, что в Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов ЧВК Вагнера. Общее число погибших, по данным издания, превысило 30 человек.

В марте представитель Ливийской национальной армии опровергал сообщения газеты The Telegraph о том, что в страну прибыли 300 наемников из ЧВК Вагнера.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» заявил, что российских военных на территории Украины нет. «Российских войск на Украине нет <...> Начальник Генштаба Украины открыто и публично сказал: «Мы не воюем с российской армией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос политика Ирины Хакамады. Кремль также опровергал участие Москвы в событиях, происходящих в Ливии. «Москва в этом не участвует никак», — заявлял Песков, комментируя наступление фельдмаршала Халифа Хафтара на Триполи.

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков
Теги: Ливия, снайперская винтовка, Донбасс
Материалы по теме
СМИ узнали о росте поставок банкнот из России на восток Ливии
Политика
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
Политика
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter