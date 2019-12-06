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Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что на территории Ливии присутствуют российские наемники, передает «РИА Новости».

Лавров отметил, что в Сирии присутствует множество военнослужащих армий стран-участников НАТО, «которых никто не приглашал», но «о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право». «Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так», — добавил министр.

Как отметил Лавров, Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает отношения со всеми ливийскими политическими игроками.

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Сообщения о присутствии российских наемников в Ливии появлялись неоднократно. Так, в марте этого года газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила, что в Ливии находятся 300 российский военных. При этом представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари опроверг эту информацию, объяснив, что 300 солдат — это большая цифра, и их присутствие в Бенгази было бы тяжело не заметить посторонним.

The New York Times в начале ноября сообщила, что за последние шесть недель в Ливию прибыли около 200 российских наемников. В материале газеты также отмечалось, что у некоторых участников вооруженного конфликта в Ливии врачи обнаружили ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе. Такие ранения, как утверждала NYT, могут оставлять «российские снайперские винтовки». Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал эту информацию домыслами. «Это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес», — добавил он.

Теги: Серегей Лавров, Ливия, наемники
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