Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что на территории Ливии присутствуют российские наемники, передает «РИА Новости».

Лавров отметил, что в Сирии присутствует множество военнослужащих армий стран-участников НАТО, «которых никто не приглашал», но «о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право». «Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так», — добавил министр.

Как отметил Лавров, Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает отношения со всеми ливийскими политическими игроками.

Сообщения о присутствии российских наемников в Ливии появлялись неоднократно. Так, в марте этого года газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила, что в Ливии находятся 300 российский военных. При этом представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари опроверг эту информацию, объяснив, что 300 солдат — это большая цифра, и их присутствие в Бенгази было бы тяжело не заметить посторонним.