В Ливии опровергли присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера

Утверждения британской газеты The Telegraph о присутствии в Ливии российских наемников являются ложными. Об этом порталу Ewanlibya сообщил представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Речь идет о материале газеты, который был опубликован 4 марта. В нем утверждается, что 300 российских наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера поддерживают в Ливии командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. Наемники якобы размещены в Бенгази.

Аль-Мисмари заявил, что газета не впервые публикует подобную ложную информацию «без стыда и доказательств». Обвинения The Telegraph нелепы, подчеркнул военный. Он также отметил, что 300 солдат — это большая цифра, и их присутствие в Бенгази было бы тяжело не заметить посторонним.​

ЧВК Вагнера, как писал РБК, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В ноябре прошлого года Минобороны Ливии показало фотографии Пригожина на встрече с ливийской делегацией в здании российского Минобороны.