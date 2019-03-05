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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Ливии опровергли присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера

Утверждения британской газеты The Telegraph о присутствии в Ливии российских наемников являются ложными. Об этом порталу Ewanlibya сообщил представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Речь идет о материале газеты, который был опубликован 4 марта. В нем утверждается, что 300 российских наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера поддерживают в Ливии командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. Наемники якобы размещены в Бенгази.

Аль-Мисмари заявил, что газета не впервые публикует подобную ложную информацию «без стыда и доказательств». Обвинения The Telegraph нелепы, подчеркнул военный. Он также отметил, что 300 солдат — это большая цифра, и их присутствие в Бенгази было бы тяжело не заметить посторонним.​

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ЧВК Вагнера, как писал РБК, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В ноябре прошлого года Минобороны Ливии показало фотографии Пригожина на встрече с ливийской делегацией в здании российского Минобороны.

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О переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих российского спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) также писала газета The Sun. Присутствие в Ливии российских военных из ЧВК Вагнера РБК подтвердили источники, близкие к Минобороны и ливийским властям. В российском посольстве в Ливии эту информацию опровергают.

Теги: Ливия, ЧВК Вагнера
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