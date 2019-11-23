Американские военные сообщили о потере связи с беспилотником в Ливии

Американские военные сообщили о потере связи с беспилотником в Ливии

США потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом в небе над столицей Ливии Триполи, который использовался в процессе мониторинга экстремистской деятельности. Об этом сообщается в Twitter Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

В опубликованном в социальной сети пресс-релизе уточняется, что связь с аппаратом была потеряна 21 ноября. Сейчас ведется расследование инцидента. Как следует из сообщения командования, цель операций, проводимых при помощи беспилотников — оценка текущей ситуации в области безопасности, а также отслеживание насильственной экстремистской деятельности.

В АФРИКОМ также отметили, что эти операции имеют решающее значение в противодействии террористической активности в Ливии.

21 ноября этого года ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила севернее ливийского города Тархуна беспилотный летательный аппарат ВВС Италии американского производства.