Глава КБР наградил сына Кадырова «за укрепление межнационального мира»

Адам Кадыров, избивший в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана, получил орден «За заслуги перед КБР». В указе говорится, что тем самым отмечен его вклад в «укрепление межнационального и межконфессионального мира», пишет глава Чечни

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом сообщил глава Чечни в своем телеграм-канале, добавив, что Коков лично вручил его сыну награду.

«Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Кадыров.

Адаму Кадырову 15 лет. В августе стало известно, что он в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Молодой человек сжег священную книгу в мае недалеко от соборной мечети в Волгограде. По данным СК, такое задание Журавель получил от спецслужб Украины, ему заплатили 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты, утверждают в ведомстве.

Против него завели дело по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), его передали в Чечню на фоне «обращений жителей» республики. Журавеля доставили в Грозный.

Кадыров дважды показывал кадры избиения, одно из видео он сопроводил подписью «герой всех мусульман». Он подчеркнул, что «уважает выбор» своего сына и гордится его поступком.

После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане — и высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР». Также председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.

В начале ноября министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адама назначили на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. Глава республиканского минздрава Адам Алханов позже уточнил, что сын главы Чечни стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.