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Сына Кадырова наградили двумя орденами в Карачаево-Черкессии

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили два ордена в Карачаево-Черкессии

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — заявил глава Чечни.

Кроме того, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.

«Выражаю искреннюю благодарность Рашиду Бориспиевичу и Исмаилу-Хаджи Алиевичу за высокие награды! Это огромный стимул для человека, чтобы становиться еще лучше, развиваться дальше и быть преданным своей великой Отчизне!» — заключил Рамзан Кадыров.

Адаму Кадырову 15 лет. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адама назначили на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. Позже стало известно, что сын главы Чечни стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.

В конце сентября глава Чечни опубликовал видео, в котором Адам избил Никиту Журавеля, сжегшего в мае Коран у соборной мечети в Волгограде. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал видео Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что «уважает выбор» своего сына и гордится его поступком.

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После произошедшего член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что есть достаточно оснований для заведения уголовного дела из-за избиения Журавеля. «У следствия теперь есть видеодоказательства, есть свидетельские показания, по сути, публичных лиц, которые представляют правительство Чечни. <...> Будет оно [уголовное дело] возбуждено или нет, мы не знаем», — пояснила она.

Теги
Рамзан Кадыров Карачаево-Черкесия награды
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