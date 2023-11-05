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В Чечне назвали, на какую должность назначили 15-летнего сына Кадырова

Алханов: сына Кадырова Адама назначили главой службы безопасности главы Чечни
15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад глава республики опубликовал видео избиения сыном в СИЗО юноши, которого подозревают в сожжении Корана
Адам и Рамзан Кадыровы
Адам и Рамзан Кадыровы (Фото: adam_benoevsky_k13 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца, сообщил глава минздрава республики Адам Алханов в телеграм-канале. Адаму 15 лет.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал министр.

Ранее о том, что Адам Кадыров назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, Кадыров-младший показал себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию», также он несколько раз был в зоне военной операции.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров также возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова. Он был назначен на должность в 2003 году в возрасте 27 лет. Кадыров-старший погиб в мае 2004 года при теракте в Грозном.

В конце сентября и середине октября Кадыров опубликовал видеозаписи, на которых его сын избивает в СИЗО подозреваемого в сожжении Корана, Никиту Журавеля. «Признанный къонах (достойный муж. — РБК) чеченского народа! Герой всех мусульман!», — написал глава республики. Он говорил, что гордится действиями сына.

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Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева после этого заявила «Коммерсантъ FM», что есть достаточно оснований для заведения дела из-за избиения Журавеля. «У следствия теперь есть видеодоказательства, есть свидетельские показания, по сути, публичных лиц, которые представляют правительство Чечни. Всего этого достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Будет ли оно возбуждено, или нет, мы не знаем», — пояснила она.

24 октября глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике, а спустя сутки его глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР».
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
Чечня Рамзан Кадыров
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