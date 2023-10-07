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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС объявил войну Израилю. Главное

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Палестино-израильский конфликт
ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю и объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы». Как минимум шесть человек погибли, более 200 ранены. Израиль заявил о готовности к войне и начал массовый призыв резервистов
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Что произошло

  • Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля.
  • Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля.
  • Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Как идут боевые действия

  • ХАМАС заявил, что утром по Израилю было выпущено 5 тыс. ракет. Воздушную тревогу объявили на юге и центре страны. Сирены звучали в ряде крупных городов, в том числе в Тель-Авиве, в Иерусалиме и Беэр-Шеве.
  • Десятки боевиков также проникли в ряд приграничных районов на юге Израиля. Там идут бои. На кадрах оттуда видно, как вооруженные люди на грузовиках открывают огонь в городе Сдероте. В другом видео показано, как боевики проникают на территорию Израиля на дельтаплане. Местные жители также сообщили, что боевиков заметили на улице кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Беэри.
  • Также появились видео, на которых боевики предположительно похищают израильских солдат. Израиль официально о похищениях не сообщал.
  • По предварительным данным, как минимум шесть человек погибли и не менее 200 ранены, сообщает The Times of Israel. Часть пострадавших находится в критическом состоянии. Среди погибших — глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн.
  • Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, остальных — оставаться вблизи бомбоубежищ.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и его последствия.
  • ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Министр обороны Йоав Галант одобрил массовый призыв резервистов.
  • Он также объявил режим ЧС в радиусе 80 км от сектора Газа. Это позволяет властям ограничивать проведение собраний, а также перекрывать дороги. В зону действия режима ЧС входят такие крупные города, как Тель-Авив и Беэр-Шева.
  • Через два часа после начала внезапной атаки ХАМАС израильские военные начали наносить авиаудары по сектору Газу. Задействованы десятки истребителей, сообщили в ЦАХАЛ.
  • В 13:00 (время совпадает с московским) Кабинет безопасности Израиля проведет срочное заседание.
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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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