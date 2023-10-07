ХАМАС объявил войну Израилю. Главное

ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю и объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы». Как минимум шесть человек погибли, более 200 ранены. Израиль заявил о готовности к войне и начал массовый призыв резервистов

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Что произошло

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля.

Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля.

Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Как идут боевые действия

ХАМАС заявил, что утром по Израилю было выпущено 5 тыс. ракет. Воздушную тревогу объявили на юге и центре страны. Сирены звучали в ряде крупных городов, в том числе в Тель-Авиве, в Иерусалиме и Беэр-Шеве.

Десятки боевиков также проникли в ряд приграничных районов на юге Израиля. Там идут бои. На кадрах оттуда видно, как вооруженные люди на грузовиках открывают огонь в городе Сдероте. В другом видео показано, как боевики проникают на территорию Израиля на дельтаплане. Местные жители также сообщили, что боевиков заметили на улице кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Беэри.

Также появились видео, на которых боевики предположительно похищают израильских солдат. Израиль официально о похищениях не сообщал.

По предварительным данным, как минимум шесть человек погибли и не менее 200 ранены, сообщает The Times of Israel. Часть пострадавших находится в критическом состоянии. Среди погибших — глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн.

Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, остальных — оставаться вблизи бомбоубежищ.

Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.

Что ответил Израиль