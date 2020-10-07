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В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской

С чем конкретно связан розыск, в выписке не указано. В августе в Белоруссии завели уголовное дело о создании Координационного совета оппозиции
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

В базе данных о разыскиваемых лицах российского МВД появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения. Эти данные совпадают с данными лидерам белорусской оппозиции, также совпадает и указанное в базе место рождения: Брестская область, Лунинецкий район, Микашевичи.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в выписке из базы.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

В середине августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета (КС) оппозиции. По ее задумке, в него должны войти представители всех объединений, заинтересованных в диалоге и мирной передаче власти, в частности трудовых коллективов, партий и профсоюзов.

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Светлана Тихановская

Президент Белоруссии Александр Лукашенко создание КС назвал попыткой захвата власти. По его словам, в состав совета вошли «откровенно отвязанные нацисты» и «обиженные» бывшие чиновники. «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил Лукашенко.

В конце августа Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным, а Генпрокуратура республики в связи с его созданием завела уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. С тех пор почти все члены президиума КС были задержаны или покинули страну.

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Тихановская была основным противником Лукашенко на прошедших в августе выборах президента. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, а действующий президент — 80,1%. В штабе Тихановской с этими результатами не согласились и обвинили власти в фальсификациях. Лукашенко, в свою очередь, сказал, что фальсификация при результате 80% невозможны. 

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Лидеры оппозиции были задержаны, арестованы или покинули страну. В Литву уехала и сама Тихановская. В ее штабе это решение объяснили тем, что у экс-кандидата не было выбора.

Лукашенко же сообщил, что Тихановская сама попросила его помочь выехать за границу. «Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали МИД (Литвы), спецслужбы», — сказал он.

Авторы
Андрей Гатинский, Виктория Полякова
При участии
Роман Кирьянов
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