В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской

С чем конкретно связан розыск, в выписке не указано. В августе в Белоруссии завели уголовное дело о создании Координационного совета оппозиции

Светлана Тихановская (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

В базе данных о разыскиваемых лицах российского МВД появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения. Эти данные совпадают с данными лидерам белорусской оппозиции, также совпадает и указанное в базе место рождения: Брестская область, Лунинецкий район, Микашевичи.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в выписке из базы.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

В середине августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета (КС) оппозиции. По ее задумке, в него должны войти представители всех объединений, заинтересованных в диалоге и мирной передаче власти, в частности трудовых коллективов, партий и профсоюзов.