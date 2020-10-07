В Кремле заявили об отсутствии планов по контактам Путина и Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Kay Nietfeld / DPA / AP)

Президент России Владимир Путин пока не собирается контактировать с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом, как передает ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется» — заявил Песков.

Ранее на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы узнать, почему он поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным Политика

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Однако оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы. С тех пор в стране проходят протесты, на которых протестующие требуют отставки действующего президента и новых выборов. Белорусская ЦИК считает выборы состоявшимися. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, которую власти не анонсировали заранее.