Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом за границу

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это он помог своему главному оппоненту на выборах Светлане Тихановской выехать за границу. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал во время своего визита на агрокомбинат «Дзержинский», передает БелТА.

Лукашенко отметил, что Тихановская сама попросила его об этом. Он также заявил, что ее «кинули на пепелище».

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что за границей уже пять правительств в изгнании, которые, как он считает, действуют против Белоруссии.