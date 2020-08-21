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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом за границу

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это он помог своему главному оппоненту на выборах Светлане Тихановской выехать за границу. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал во время своего визита на агрокомбинат «Дзержинский», передает БелТА.

Лукашенко отметил, что Тихановская сама попросила его об этом. Он также заявил, что ее «кинули на пепелище».

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что за границей уже пять правительств в изгнании, которые, как он считает, действуют против Белоруссии.

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Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Светлана Тихановская была главным оппонентом Лукашенко на президентских выборах Белоруссии. По данным ЦИК, она набрала около 10% голосов избирателей, а Александр Лукашенко — свыше 80%. Ее штаб не признал итоги выборов и потребовал мирной передачи власти. С 9 августа, после завершения голосования, в Белоруссии начались протесты. Спустя сутки Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. Она назвала свой отъезд добровольным.

Позже в Telegram-канале «Желтые сливы» была опубликована видеозапись, на которой Светлана Тихановская обратилась к белорусам с призывом не идти на улицы. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что обращение было записано в ее кабинете. 

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21 июля на пресс-конференции Тихановская заявила о планах вернуться в Белоруссию, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Также она высказалась за расширение забастовок и протестных акций. 

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Светлана Тихановская
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