Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20

Представители Пекина на переговорах по итоговому коммюнике заняли более мягкую позицию по сравнению с прошлым годом, сказал агентству французский чиновник. Китай не заявлял о поддержке России по Украине, но отказался от санкций

Фото: Zuma / ТАСС

Китай смягчил свою позицию по Украине в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.

Раньше Китай сохранял нейтральную позицию и воздерживался от открытой поддержки Москвы в этом вопросе, пишет издание. Однако китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом, сказал собеседник Bloomberg.

Страны «Большой двадцатки» согласовали формулировки, касающиеся боевых действий на Украине, однако достичь компромисса с Россией еще предстоит.

Осудить российскую военную операцию отказалась Индия, которая принимает саммит в 2023 году, отметил собеседник издания.

В «Большую двадцатку» входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия), а также Евросоюз. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

На саммите 2022 года, который прошел в ноябре в Индонезии, большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. При этом в документе подчеркивалось, что «есть и другие мнения» (на этом настояла российская сторона). На встречах представителей стран-членов организации, которые прошли в феврале, июле и августе, G20 организация не смогла согласовать итоговые заявления из-за пунктов об осуждении военной операции на Украине.

Страны Запада после начала российской военной операции на Украине осудили действия Москвы и ввели против нее санкции. Китай отказался поддержать эти ограничения. Пекин не раз заявлял, что не помогает Москве обходить санкции и сам не нарушает их намеренно. Москва считает санкции незаконными.

В конце августа Reuters писал со ссылкой на источники, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20. 4 сентября китайский МИД официально объявил, что на саммит поедет глава правительства Ли Цян. Делегацию России на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.