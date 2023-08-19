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Военная операция на Украине ,  
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Министры здравоохранения G20 не согласовали заявление из-за Украины

Министры здравоохранения G20 не согласовали заявление из-за пункта об Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Министры здравоохранения стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за пункта с осуждением военных действий на Украине в ходе встречи в Индии. Россия и Китай выступили против его включения в документ.
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Министры здравоохранения стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по пункту об Украине, следует из следует из текста итогового документа и резюме председателя, обнародованных в рамках встречи в индийском Гандинагаре 18-19 августа. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не участвовал в заседании.

«Итоговый документ включает в себя весь текст, который был единогласно согласован всеми делегациями стран G20, за исключением пункта 22, который относится к резюме председателя», — указано в тексте. В примечании говорится, что Россия отказалась от включения «геополитического пункта 22 на том основании, что он не соответствует мандату G20», но согласна с остальным текстом документа. Китай заявил, что «Двадцатка» не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, и выступил против включения «контента, связанного с геополитикой».

В 22 пункте документа отмечается, что военные действия на Украине продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. «Было обсуждение этого вопроса. Мы подтвердили наши национальные позиции, высказанные на других площадках, включая Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН, которые отражены в Резолюции ГА ООН № ES-11/1 от 2 марта 2022 года, принятой большинством голосов (141 голос за, 5 против, 35 воздержались, 12 отсутствовали), которая самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины и требует полного и безоговорочного вывода (вооруженных сил) с территории Украины», — говорится в резюме председателя.

В нем указано, что большинство членов «Двадцатки» «резко осудили» военные действия на Украине, так как они причиняют человеческие страдания и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, в частности сдерживают ее рост, увеличивают инфляцию, нарушают цепочки поставок, подрывают энергетическую и продовольственную безопасность и повышают риски финансовой стабильности. «Были и другие взгляды и оценки ситуации и санкций. Признавая, что G20 — не форум для решения вопросов безопасности, мы также признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в 22 пункте документа.

Аналогичная ситуация сложилась на встрече по борьбе с коррупцией 12 августа и 28 июля на встрече по климату.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, объясняя решение Нью-Дели не приглашать президента Украины Вадимира Зеленского принять участие в саммите, заявил, что «двадцатка» не должна заниматься украинским урегулированием. По его словам, Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким.

Индия в этом году председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
G20 Военная операция на Украине
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