В G20 не согласовали итоговое заявление с осуждением военной операции

По итогам финансовой встречи G20 страны не приняли совместное заявление. В финальном документе от имени Индии говорится как об осуждении спецоперации на Украине, так и о существовании разных взглядов на ситуацию

Секретарь по экономическим вопросам Аджай Сет, министр финансов Индии Нирмала Ситхараман и управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 на окраине Бангалора (Фото: Samuel Rajkumar / Reuters)

В Индии, которая в этом году председательствует в G20, прошла встреча представителей финансовых ведомств стран-членов, в заявлении по итогам мероприятия отмечается, что на ситуацию с Украиной и антироссийские санкции существуют разные мнения, пишет The Times of India.

«Большинство членов решительно осудили [конфликт] на Украине <...> Были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в документе. Его отказались поддержать Россия и Китай, поэтому встреча завершилась без совместного заявления — вместо него вышел документ от имени Индии как председателя.

В нем также сказано, что G20 не решает вопросы безопасности, но данная ситуация оказывает влияние на мировую экономику, «сдерживая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности».

В день годовщины начала военной операции на Украине Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Украины, однако Индия была в числе стран, воздержавшихся от голосования. Из числа членов G20 так же поступили Китай и ЮАР, все остальные поддержали резолюцию.

В ноябре на Бали (тогда председателем была Индонезия) прошел саммит G20. В итоговом заявлении также была отражена мысль о наличии разнородных оценок ситуации на Украине. На внесении такой позиции настояла российская сторона. Однако в документе говорилось и об осуждении боевых действий на Украине.

В Кремле выразили удовлетворение тем, что в заявлении был зафиксирован взгляд не только западных стран, но и России. Текст документа Москва называла «сбалансированным».