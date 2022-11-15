Россия настояла на разных позициях по Украине в итоговой декларации G20

Западные страны хотели «политизировать» итоговую декларацию, осудив действия России на Украине от имени всей «двадцатки», отметил Лавров. По его словам, Москва настояла на разных позициях в документе

Сергей Лавров (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press )

Россия настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине разных стран различаются, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

В то же время, по словам министра, западные страны «протащить формулировки», которые предполагали бы осуждение действий России от имени всей «двадцатки». «Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — заявил Лавров

Глава МИДа отметил, что работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, одобрять документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации. «От нас будет участвовать министр финансов Антон Силуанов», — добавил он.

Саммит G20 проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Россию на нем представляет Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не смог принять участие в связи со сложившимися обстоятельствами, поясняли в Кремле. «Лавров общается с большим кругом участников саммита, и все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», — уточнял Песков.

По данным Kyodo, организаторы саммита G20 отменили групповое фото из-за отказа лидеров США и стран Европы фотографироваться с Лавровым. Politico писал, что власти Индонезии (председательствующей на саммите) пытаются снизить давление на Россию со стороны западных стран, призывая использовать менее жесткую риторику.

Традиционно по итогам саммита страны подписывают совместную декларацию, где провозглашают цели и приоритеты организации. На саммите в Риме страны «двадцатки» заявили о необходимости достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Кроме того, страны G20 договорились активизировать действия по прекращению и обращению вспять сокращения биоразнообразия к 2030 году.