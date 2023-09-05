Bloomberg узнал, как ЕС использует саммит G20 без Путина и Си Цзиньпина

Bloomberg: ЕС на G20 без Си Цзиньпина и Путина установит контакты с Африкой

ЕС собирается воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 и активизировать контакты со странами глобального Юга, узнал Bloomberg. Песков ранее говорил, что решение по формату участия Путина пока не принято

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы установить контакт со странами глобального Юга на встречах с африканскими лидерами на полях мероприятия, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Поскольку лидеры Китая и России не участвуют во встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом, заявили источники. По их словам, Евросоюз стремится продемонстрировать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на «тяжелое наследие колониализма».

К странам глобального Юга принято относить страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азии, исключая Израиль, Японию и Южную Корею.

По данным Bloomberg, на повестке встреч среди прочего будут стоять такие темы, как возможные последствия приостановки зерновой сделки, усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке. Также европейские лидеры, вероятно, поддержат заявку Африканского союза на постоянное членство в «двадцатке».

Кроме этого, как отмечает агентство, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет воспользоваться встречей для подготовки международной конференции в Берлине, посвященной инициативе Compact with Africa, направленной на стимулирование устойчивых инвестиций частного сектора в африканские страны, в том числе в инфраструктуру.

О том, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20, а вместо него туда отправится премьер Госсовета Ли Цян, ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники. Накануне китайский МИД официально объявил, что на саммит поедет Ли Цян. Financial Times писала, что если китайский лидер действительно впервые откажется от посещения саммита «Большой двадцатки», то это подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров и станет ударом по позициям Индии.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит организации пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки» и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур).

Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Решение по формату участия Путина в рамках мероприятия пока не принято, говорил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.