В G20 вновь не смогли согласовать осуждение военной операции на Украине

Страны G20, как и в феврале, не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции России на Украине. В то же время на встрече министр экономики Германии Хабек раскритиковал представителя от России

Представители стран «большой двадцатки» на встрече в Индии не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции России на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал замминистра энергетики России Павла Сорокина «за пропаганду «искаженного мировоззрения» о причинах энергетического кризиса» и за военные действия.

По словам Хабека, Россия и Саудовская Аравия возражали против соглашения об утроении мощностей возобновляемой генерации к 2030 году, а Китай препятствовал расширению сотрудничества в области критически важного сырья.

Также страны G20 не пришли к консенсусу по поэтапному отказу от ископаемого топлива, что усугубило вялый прогресс в климатической дипломатии в преддверии ключевых встреч в этом году. В то время как некоторые государства согласились с необходимостью постепенного сокращения безудержного использования нефти и газа, другие считают, что проблемы, связанные с выбросами, могут быть решены с помощью технологий удаления углерода, говорится в итоговом документе совещания.

«По большому счету, все члены были едины во мнении о необходимости борьбы с изменением климата», — заявил при этом министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх после встречи.

Bloomberg отмечает, что заседание министров G20 проходило на фоне аномальной жары в Европе, Азии и США, а обсуждения должны были «задать тон» энергетическому переходу в преддверии встречи лидеров «большой двадцатки» в сентябре и климатического форума COP28 в Дубае в декабре.

Согласно документу по итогам заседания, было достигнуто единодушие в отношении мобилизации менее затратного финансирования для перехода к энергетике, разработки таких технологий, как чистый водород, накопление энергии, а также обеспечения всеобщего доступа к энергии.

Объединение также согласилось рассмотреть голубой водород, полученный в процессе, при котором выделяется диоксид углерода, который улавливается, наравне с зеленым водородом.

В феврале страны G20 также не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции на Украине. В сообщении по итогам встречи отмечалось, что на ситуацию с Украиной и антироссийские санкции существуют разные мнения. Документ отказались поддержать Россия и Китай, поэтому встреча завершилась без совместного заявления — вместо него вышел документ от имени Индии как председателя.