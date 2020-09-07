Отравление Навального , 07 сен, 13:37
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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.
По словам Зайберта, Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов.
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