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Отравление Навального ,  
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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Газпром GAZP ₽176,11 -1,92% Купить
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

По словам Зайберта, Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ангела Меркель, Германия
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