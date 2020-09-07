Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

По словам Зайберта, Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов.

Материал дополняется