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Отравление Навального ,  
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Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока-2» из-за Навального

Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр заявила, что власти Германии вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный проект-2» в связи с отравлением политика Алексея Навального, который сейчас находится в берлинской клинике «Шарите» на лечении. Ее слова передает агентство Reuters.

«Я всегда говорила, что не в восторге от проекта «Северный поток-2». Для меня всегда было ясно, что интересы безопасности восточноевропейских государств и Украины необходимо учитывать», — сообщила она. При этом она добавила, что дальнейшие действия немецких властей зависят от России.

Ранее с предложением заморозить проект «Северный поток-2» выступил кандидат на должность главы ХДС Фридрих Мерц. «Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий», — сказал он. Партия «Союз 90/Зеленые» также потребовала свернуть проект.

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Однако сегодня глава Саксонии и представитель партии ХДС Михаэль Кретшмер заявил, что считает необходимым продолжить строительство «Северного потока-2». 28 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не стоит смешивать отравление Навального и реализацию проекта. Как сообщает Bloomberg, правящий блок вряд ли решится свернуть проект.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Спустя несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок».
 

Теги: Алексей Навальный, ФРГ, ХДС, Северный поток-2
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