Британия назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Главное

Отравление «Новичком»

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.



30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это вещество семейства «Новичок») в больницу попали жители города Эймсбери (пригород Солсбери) Мэтью Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес умерла через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.



По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где подобрала флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери. Там Стерджес распылила содержимое флакона на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он нашел флакон на улице и подарил подруге.