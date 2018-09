Британия назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Главное

Британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Главное на данный момент — в обзоре РБК

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu