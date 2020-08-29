СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

По данным Insider, Spiegel и Bellingcat, россиянина, которого журналисты называют сообщником подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Демьянченко. Ранее он, как и предполагаемый убийца, служил в «Вымпеле» ФСБ

Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.

О том, что в деле есть второй подозреваемый, источники Der Spiegel сообщили 26 июля. По данным немецкого издания, речь идет о некоем Романе Д. из Санкт-Петербурга, на след которого вышли Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и прокуратура страны. Мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Красиков, на территорию Евросоюза он въехал 3 августа 2019 года, а покинул ее за две недели до убийства.

Как пишут журналисты в новом расследовании, мужчину зовут Роман Демьянченко, он родился в Москве в 1980 году. В прошлом, по данным авторов, он служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и с 2011 года начал получать пенсию — журналисты предполагают, что причиной этого стало ранение, полученное им в ходе одной из спецопераций. В 2019 году Демьянченко работал в фирме «Вымпел-Содействие» Эдуарда Бендерского, президента ассоциации ветеранов «Вымпела».

По данным расследователей, Демьянченко пользовался поддельным именем Роман Давыдов. Именно на него в июле 2019 года он получил загранпаспорт в Брянске (там же документ выдавали Красикову), а затем и шенгенскую визу, по которой въехал в ЕС. В налоговой базе мужчина указал то же место работы, что и Красиков, — петербургское ЗАО «Руст». Директор компании Борис Ершов заявил The Insider, что не знает этих людей, и не смог объяснить, как его подпись появилась в справке для консульства.