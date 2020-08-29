Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
МИД Финляндии предложил провести в Белоруссии новые выборы президента Политика, 23:23 За сутки в Москве после заражения коронавирусом умерли 11 пациентов Общество, 23:07 СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам Политика, 23:00 СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине Общество, 22:33 В Берлине протестующие скандировали «Путин!» Общество, 22:16 В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек Политика, 22:07 Оппозиция в Белоруссии сообщила о планах создать политическое движение Политика, 22:01 Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве Общество, 21:29 В «Арсенале» обвинили судей в «убийстве футбола» в матче со «Спартаком» Спорт, 21:22 Певцов попал в больницу в Коммунарке с пневмонией Общество, 21:08 «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок Англии Спорт, 21:02 Геннадий Хазанов заработал больше всех театральных худруков Москвы Общество, 20:57 Оппозиция Белоруссии потребовала от главы МВД уйти в отставку Общество, 20:51 В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции Политика, 20:44
Общество ,  
0 

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

По данным Insider, Spiegel и Bellingcat, россиянина, которого журналисты называют сообщником подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Демьянченко. Ранее он, как и предполагаемый убийца, служил в «Вымпеле» ФСБ
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.

О том, что в деле есть второй подозреваемый, источники Der Spiegel сообщили 26 июля. По данным немецкого издания, речь идет о некоем Романе Д. из Санкт-Петербурга, на след которого вышли Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и прокуратура страны. Мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Красиков, на территорию Евросоюза он въехал 3 августа 2019 года, а покинул ее за две недели до убийства.

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Общество
Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Как пишут журналисты в новом расследовании, мужчину зовут Роман Демьянченко, он родился в Москве в 1980 году. В прошлом, по данным авторов, он служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и с 2011 года начал получать пенсию — журналисты предполагают, что причиной этого стало ранение, полученное им в ходе одной из спецопераций. В 2019 году Демьянченко работал в фирме «Вымпел-Содействие» Эдуарда Бендерского, президента ассоциации ветеранов «Вымпела».

По данным расследователей, Демьянченко пользовался поддельным именем Роман Давыдов. Именно на него в июле 2019 года он получил загранпаспорт в Брянске (там же документ выдавали Красикову), а затем и шенгенскую визу, по которой въехал в ЕС. В налоговой базе мужчина указал то же место работы, что и Красиков, — петербургское ЗАО «Руст». Директор компании Борис Ершов заявил The Insider, что не знает этих людей, и не смог объяснить, как его подпись появилась в справке для консульства.

Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине
Общество

Журналисты отмечают, что им удалось установить личность Демьянченко благодаря фото «Давыдова» на визе. При помощи сервиса распознавания лиц на платформе Microsoft Azure они сопоставили его со снимком в удостоверении личности Демьянченко.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Мужчина неоднократно бывал в штаб-квартире группы компаний «Вымпел», общался с ее руководством, в том числе Бендерским, и действующими сотрудниками ФСБ, отмечается в расследовании. Связь с Красиковым он поддерживал не напрямую, а через общий контакт — действующего полковника ФСБ, говорится в материале.

По данным The Insider, Демьянченко имеет как минимум три паспорта на разные имена и даты рождения, под своим настоящим именем он путешествовал только внутри страны. Паспорт на имя «Давыдова» был сделан специально для поездки в Берлин. Авторы расследования также пишут, что во время одной из поездок в Санкт-Петербург в 2017 году Демьянченко сопровождал бывший сотрудник московского уголовного розыска Андрей Сазонцев. Bellingcat называет Сазонцева членом «Великолепной семерки» — команды ФСБ «Вымпел», которая, по данным журналистов, под прикрытием выезжала за границу для проведения тайных операций. Журналисты полагают, что новые данные подтверждают их версию о том, что убийство Хангошвили организовал «Вымпел».

РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и компанию «Вымпел-Содействие».

ФРГ обвинила Россию в манипуляциях по делу Хангошвили «задним числом»
Политика
Хайко Маас

Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. Расследование вели немецкие правоохранительные органы. По версии следствия, некто Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel этого человека назвали Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова. Позже они выяснили, что Красиков также служил в «Вымпеле».

Россия отрицает причастность своих госструктур к убийству Хангошвили и называет обвинения бездоказательными. В декабре 2019-го президент Владимир Путин назвал Хангошвили «жестким и кровавым человеком», «сепаратистом» и заявил, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Германия, убийство
Материалы по теме
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Политика
Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы
Политика
В бундестаге потребовали от Меркель свернуть Nord Stream 2 из-за убийства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter