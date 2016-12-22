Times сообщила о способности «Новичка» из Солсбери убить 4 тыс. человек

Источники газеты утверждают, что концентрация вещества, которое использовалось для отравления Сергея и Юлии Скрипалей, была стопроцентной, а его токсичность в несколько раз выше, чем у веществ, созданных на основе амитона

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Дозы нервно-паралитического вещества, которое содержалось в пузырьке из-под духов и было использовано при отравлении в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, хватило бы, чтобы убить до 4 тыс. человек, пишет The Times со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По словам собеседников газеты, вещество было «стопроцентным «Новичком», а не менее концентрированной его формой. Его количества в обнаруженном флаконе было бы достаточно, чтобы вызвать «значительную гибель людей», заявил источник издания, отметив, что та субстанция в 5–8 раз токсичнее, чем отравляющие вещества на основе амитона, созданные в середине прошлого века.

Ранее глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ​Ахмет Узюмджю рассказал, что против Скрипалей было применено 50–100 г яда. Эта доза могла бы отравить жителей нескольких кварталов, заявила на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, отметив, что даже двое пострадавших от вещества «нормально функционируют».​

По версии Великобритании, 4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон утверждает, что вещество было нанесено на ручку двери в доме Скрипаля в городе Солсбери.

Британские власти заявила о причастности России к этому отравлению, Москва это категорически отвергает.

30 июня были обнаружены другие предположительные жертвы «Новичка»: Дон Стерджес и Чарльз Роули в критическом состоянии были госпитализированы в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Британская полиция заявила, что в этом случае также использовался «Новичок». Спустя полторы недели Стерджес скончалась, Роули в конце июля был выписан из больницы. В начале сентября расследование обоих инцидентов было объединено.

Позицию Лондона поддерживает ОЗХО, чьи эксперты считают, что в обоих отравлениях было использовано одно и то же вещество.

Также на сторону британских властей встали США, Германия, Франция и Канада, которые выразили «полную уверенность» в оценке Лондоном причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Полиция и спецслужбы Великобритании заявили, что подозреваемые, которых Лондон называет Александром Петровым и Русланом Бошировым (утверждая, что это фальшивые имена), действовали «безрассудно», избавившись от флакона с ядом.

В Кремле накануне в очередной раз подчеркнули, что «не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери». И назвали недопустимыми такие обвинения в адрес российского руководства.