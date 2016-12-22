ОЗХО подтвердила совпадение ядов в двух отравлениях в Великобритании

Британский МИД, комментируя итоги расследования специалистов ОЗХО случаев отравления «Новичком», заявил о безрассудном поведении России

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что причиной смерти британки Дон Стерджес в городе Эймсбери стало отравление тем же веществом, что и при покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом говорится в сообщении британского МИДа.

ОЗХО подтвердила выводы британских специалистов при идентификации химического вещества, использованного при отравлении Стерджес, сообщает министерство. «Это было нервно-паралитическое вещество «Новичок» — такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году», — пояснили в ведомстве.

По данным МИДа, эксперты ОЗХО по химическому оружию дважды посещали Великобританию для сбора образцов для экспертизы, и анализ всех проб дал «одинаково убедительные результаты». Министерство напомнило, что британская военная лаборатория в Портон-Дауне ранее идентифицировала указанное вещество именно как «Новичок» российского производства.

«Безрассудство России при использовании нервно-паралитического вещества в Великобритании и полное пренебрежение безопасностью общества ужасны и безрассудны», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, его слова приводятся в сообщении на сайте министерства. Хант также призвал ОЗХО опубликовать полный доклад и предоставить его государствам — участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

В ОЗХО подтвердили, что передали доклад Великобритании. В организации пояснили, что совпадение отравляющих веществ было подтверждено при анализе биомедицинских проб и проб, взятых в окружающей среде.

По техническим причинам эксперты не смогли установить, принадлежали ли использованные яды к одной и той же партии. Среди образцов, которые изучали специалисты, была небольшая бутылка с токсичным веществом, обнаруженная в доме Чарльза Роули, пострадавшего одновременно со Стерджес. Специалисты обращают внимание, что эта бутылка хранилась при неизвестных условиях, а часть проб, взятых в связи с отравлением Скрипалей, подверглась воздействию влаги и окружающей среды.

30 июня в городе Эймсбери были обнаружены находившиеся в бессознательном состоянии Чарльз Роули и Дон Стерджес, их госпитализировали в Солсбери. Стерджес позже скончалась, Роули до сих пор находится под наблюдением врачей. Позже британская полиция сообщила, что мужчина и женщина испытали воздействие боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», от которого пострадали также бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальные британские власти возложили ответственность на Россию, в Москве все обвинения отвергали. Происхождение вещества, которое было использовано при отравлении Скрипалей, британские специалисты установить не смогли.