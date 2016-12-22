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Telegraph узнал об обстоятельствах получения визы «отравителей» Скрипалей
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Telegraph узнал об обстоятельствах получения визы «отравителей» Скрипалей
Отравление Скрипалей, 15:48
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Telegraph узнал об обстоятельствах получения визы «отравителей» Скрипалей
Обвиняемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль россияне при получении британской визы выдавали себя за людей, работающих в сфере международной торговли, узнала газета The Telegraph
Руслан Боширов (Фото: Metroplitan Police handout / Reuters)

Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании обвинили в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, при оформлении британских виз выдавали себя за предпринимателей, работающих в отрасли международной торговли. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет газета The Telegraph.

По информации собеседника издания, в консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге мужчины предоставили визитные карточки и выписки из своих банковских счетов, на которых хранились тысячи фунтов стерлингов, что служит при подаче документов подтверждением намерения вернуться на родину и не оставаться в Великобритании больше положенного срока.

Газета пишет, что Петров и Боширов — подставные имена. Их оперативникам дали в военной разведке, где предполагаемые отравители состоят на службе. Российские спецслужбы выпустили и выдали им паспорта и другие документы взамен подлинных. ​Тем не менее, утверждает издание, британской разведке с большой степенью вероятности уже известны настоящие имена «отравителей»  Скрипалей.

The Sun узнала детали расследования в отношении «отравителей» Скрипалей
Политика

По данным источников​ издания The Sun в британском правительстве, Петров и Боширов работают в подразделении специального назначения главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), которое занимается опасными миссиями за рубежом, такими как убийства и другая «грязная работа». Газета указывает, что на их след британские силовики вышли несколько месяцев назад. Информацию не разглашали, надеясь, что подозреваемые снова приедут в ЕС, где их смогут задержать на основании европейского ордера.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

5 сентября британская полиция объявила, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят Александр Петров и Руслан Боширов. Правоохранители тогда же отметили, что это могут быть фальшивые имена. В этот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте страны назвала Петрова и Боширова сотрудниками главного управления Генштаба. Она подчеркнула, что покушение почти наверняка одобрили «на более высоком уровне, чем ГРУ».

Комментируя заявления из Лондона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери». Он назвал недопустимыми такие обвинения в адрес российского руководства.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , отравление , Российская разведка
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