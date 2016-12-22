Лондон получил поддержку союзников для борьбы с военной разведкой России

Представители Вашингтона, Парижа, Берлина и Оттавы заявили, что полностью доверяют заявлению премьера Терезы Мэй о том, что покушавшиеся на Скрипалей были офицерами российской военной разведки

Тереза Мэй (Фото: Jack Taylor / PA Images / ТАСС)

Власти США, Франции, Германии и Канады намерены вместе с Великобританией вести работу по срыву «враждебной деятельности иностранных разведывательных сетей». Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран.

​В документе подчеркивается, что Вашингтон, Париж, Берлин и Оттава полностью доверяют озвученным Лондоном данным о том, что двое россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, были офицерами российской военной разведки, а сама операция была одобрена на «высоком правительственном уровне».

«Мы уже предприняли меры, чтобы пресечь деятельность ГРУ за счет самой крупной в истории высылки тайных сотрудников разведки. Вчерашнее заявление еще более усиливает наше стремление разрушать враждебную деятельность иностранных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан от всех форм злонамеренной деятельности, направленной против нас и наших обществ», — говорится в заявлении.

В заявлении лидеры пяти стран также призвали Россию обеспечить Организации по запрещению химического оружия полный доступ к материал программы по производству «Новичка».

«Мы призываем всех, кто располагает информацией о нападении в Солсбери 4 марта и последующем отравлении в Эймсбери, сообщить об этом властям Великобритании», — говорится в совместном заявлении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за их готовность «встать плечом к плечу» в ответ на «подлую» атаку с использованием нервно-паралитического яда.

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В среду, 5 сентября, британская полиция и прокуратура заявили, что в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подозреваются граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Петров и Боширов были офицерами ГРУ. Мэй добавила, что правительство не считает покушение на Скрипалей несогласованными действиями (rogue operation), она полагает, что их действия в Солсбери были «почти наверняка утверждены на более высоком уровне, чем ГРУ».

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были найдены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара Чарли Роули и Дон Стерджес. При этом мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».

Москва свою причастность к обоим инцидентам отрицает.​