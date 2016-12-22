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Кремль ответил на обвинения Мэй по «делу Скрипалей»
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Кремль ответил на обвинения Мэй по «делу Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 14:33
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Кремль ответил на обвинения Мэй по «делу Скрипалей»
Дмитрий Песков напомнил, что Россия не имеет «ничего общего с событиями в Солсбери»
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

«Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас является недопустимым какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль не причастны какие-либо «официальные представители».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Комментируя заявления британских властей о том, что к покушению причастны «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, Песков сказал, что Великобританию ежегодно посещают тысячи россиян. Для того, чтобы Россия могла «предпринять действия», Москве необходим запрос со стороны Лондона, добавил он. 

Имена подозреваемых накануне, 5 сентября, назвала прокуратура Англии и Уэльса. После этого, выступая в британском парламенте, премьер Тереза Мэй сказала, что они являются «сотрудниками ГРУ». Она подчеркнула, что Великобритания не будет просить об их экстрадиции, так как Конституция запрещает властям России выдавать собственных граждан.

По версии британских властей, Петров и Боширов прибыли в страну 2 марта рейсом из Москвы и вылетели обратно 4 марта.

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Политика

На заявления Лондона отреагировала представитель МИДа Мария Захарова. Она сказала, что ведомство сомневается в подлинности представленных фотографий, на которых запечатлены, предположительно, Петров и Боширов.

Главное разведывательное управление в 2010 году было преобразовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил и занимается военной разведкой как внутри страны, так и за рубежом. Внешняя разведка — прерогатива Службы внешней разведки.

Авторы: Андрей Гатинский, Полина Химшиашвили.
Теги: Дмитрий Песков , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй
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