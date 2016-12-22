В Nina Ricci назвали подделкой флакон из-под духов для «Новичка»

Флакон из-под духов Premier Jour и картонная коробка для него являются подделкой. Об этом сообщает британская полиция со ссылкой на представителя бренда по производству женской одежды, обуви и парфюмерии Nina Ricci.

В полиции утверждают, что флакон, насадка для него и коробка были специально приспособлены для разбрызгивания яда. Проведенные испытания показали, что во флаконе содержалось значительное количество нервно-паралитического вещества «Новичок».

Флакон обнаружили в начале июля в городе Эймсбери на Магглтон-роуд, где проживали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. По информации Sky News, пара нашла флакон на улице, после чего они нанесли на себя его содержимое. Некоторое время спустя Стерджес и Роули почувствовали себя плохо, их госпитализировали. Женщина скончалась, мужчине удалось выжить.

В начале сентября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила совпадение ядов, которыми отравились Стерджес и Роули в июне и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию, в Кремле отвергли все обвинения.

В постпредстве России при ОЗХО сообщили РБК, что в докладе ни разу не упоминался «Новичок» и не было ни слова о происхождении вещества. «Достойно сожаления, что Технический секретариат вольно или невольно оказался вовлечен в нечистоплотные политические игры, затеянные Великобританией», — указали в постпредстве.