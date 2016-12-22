Выборы всех уровней: самое главное о голосовании 9 сентября

1. Где пройдут выборы в это воскресенье?
В единый день голосования в 2018 году пройдет более 4,5 тыс. выборов и референдумов разных уровней, заявил 4 сентября на заседании комиссии Совета Федерации член Центризбиркома Александр Клюкин. В 22 регионах жители будут выбирать глав субъектов — в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской и Владимирской областях, Приморском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях, Чукотском автономном округе, республиках Якутия и Хакасия, в Москве и Подмосковье. Еще в четырех субъектах — в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Ингушетии и Дагестане — выбирать глав регионов будут местные парламенты. В семи одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний. В четырех городах выберут мэров, в 12 — депутатов горсоветов.
Раньше всего — в 23:00 мск 8 сентября — откроются избирательные участки на Чукотке, последними — в 22:00 мск 9 сентября — закроются в столице.
2. Чем этот день голосования отличается от предыдущих?
Единый день голосования появился в российском законодательстве в 2004 году. Прежде выборы разного уровня не были синхронизированы и проходили едва ли не каждое воскресенье. В 2012 году вступил в силу закон, по которому днем голосования на выборах всех уровней, кроме президентских, является второе воскресенье сентября.
Серьезных технических отличий между этими выборами и выборами прошлых лет нет. Из нововведений — появление «дачных» избирательных участков в ближайших к Москве регионах, где москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы. Их будет 209: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской, по пять — в Тульской и Владимирской областях. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял, что эта мера поможет повысить явку на выборах на 3%. К 3 сентября было подано 66 тыс. заявлений для голосования на «дачных» участках, заявил член ЦИК Александр Клюкин.
В Москве время голосования продлили на два часа — до 22:00. Также на семи участках в Москве для бойцов Росгвардии голосование начнется на два часа раньше, то есть они будут работать с 6:00 до 22:00.
Еще одно техническое новшество этого года — привлечение на региональные и муниципальные выборы наблюдателей от общественных палат. Прежде общественные палаты могли посылать наблюдателей только на федеральные выборы.
3. А есть другие отличия — не технические?
Большинство опрошенных РБК экспертов считают, что серьезных отличий между этими и прошлогодними выборами нет. По мнению политолога Дмитрия Фетисова, кампания продемонстрировала более слабые, чем в прошлом году, действия оппозиции в регионах. Несмотря на падение рейтинга «Единой России» на фоне пенсионной реформы, никто из оппонентов партии власти не смог вписать протест против нее в свои избирательные кампании.
Тем не менее есть темы, которые оппозиция во время кампании смогла использовать в своих интересах. Например, это локальная экологическая проблематика — в первую очередь протесты против мусорных полигонов, говорит политолог Александр Пожалов.
Еще одно различие — в более разнородном, чем год назад, составе избираемых врио глав регионов, считает регионовед Ростислав Туровский. Прошлый состав кандидатов в целом попадал под определение «молодые технократы», сейчас этого сказать нельзя.
Эти выборы также стали рекордными за последние годы по количеству снятых партийных списков, отмечали эксперты «Либеральной миссии». Количество снятых списков к 2 сентября достигло восьми, а в дальнейшем может вырасти до десяти. На выборах региональных парламентов были сняты списки «Яблока» в Ярославской области, «Родины» в Забайкальском крае, «Коммунистов России» в Калмыкии, партии «За справедливость!» в Якутии и партии «Великое Отечество» в Ненецком автономном округе. Также сняты два списка на выборах в региональных центрах — «Патриотов России» в Красноярске и РППСС в Екатеринбурге. Регистрация списка «Гражданской платформы» в Екатеринбурге аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов.
4. Сколько будут стоить выборы?
Бюджет на выборы в субъектах выделяют региональные власти, поэтому полных данных о стоимости нет. Однако есть информация о стоимости отдельных выборов: к примеру, на день голосования в Москве планируется потратить более 572 млн руб. — в 1,3 раза больше, чем пять лет назад.
5. Где возможна интрига? За чем следить?
Губернаторские выборы в 2018 году пройдут без особых интриг — победить на них должны назначенные президентом врио, считают опрошенные РБК эксперты. Второго тура не будет ни в одном из 22 регионов, уверены они. В прокремлевском фонде ФоРГО заявили, что конкурентные выборы глав регионов «обречены быть исключениями из правила» из-за отсутствия интереса бизнеса и региональных элит, авторитета президента, назначившего врио, и доступа назначенцев от власти к административному ресурсу.
Однако интриги можно ждать при голосовании по партийным спискам в заксобрания и городские советы. По мнению политологов, выборы с самыми высокими рисками для «Единой России» пройдут в Иркутской, Ульяновской и Владимирской областях, Забайкальском крае и Екатеринбурге, где выбирают депутатов гордумы.
Одна из главных причин снижения рейтинга «Единой России» в этих изначально протестных регионах — непопулярность пенсионной реформы, на фоне которой пройдут выборы. Партия у избирателей ассоциируется с властью, предложившей эту инициативу. Ранее близкие к Кремлю источники РБК рассказали, что на выборах в субъектах с наиболее сложной ситуацией партии власти разрешили использовать слоган «Единая Россия» — партия президента». Это, как предполагается, должно повысить рейтинги единороссов перед днем голосования.
6. А почему в значимых кампаниях интриги не будет?
Во многих регионах, где выборы могли бы быть конкурентными, сильные кандидаты добровольно выбыли из предвыборной гонки. Так, на выборах главы Новосибирской области популярный в регионе мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть не стал конкурировать с врио главы региона Андреем Травниковым. Травникова источники РБК называли «варягом» для Новосибирской области и заявляли, что участие в выборах Локтя привело бы как минимум ко второму туру. За снятие кандидатуры Кремль пообещал Локтю сохранить прямые выборы в Новосибирске и не мешать ему переизбраться на новый срок.
В Подмосковье на выборы не пошел еще один сильный кандидат от коммунистов — занявший второе место на президентских выборах директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Он заявил, что не согласованный с администрацией президента кандидат все равно не смог бы пройти региональный муниципальный фильтр.
В Москве КПРФ выставила на выборы не слишком известного кандидата — бизнесмена Вадима Кумина. В отличие от выборов 2013 года, когда второе место занял Алексей Навальный с 27,2% голосов, на нынешних не будет и сильного либерального кандидата: Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли пройти муниципальный фильтр, а попытка «Яблока» выбрать своего кандидата в мэры закончилась внутрипартийным скандалом и отказом от выдвижения.
Из-за отсутствия сильных конкурентов у действующего мэра Сергея Собянина выборы в Москве будут «референдумными», сказал РБК политолог Дмитрий Фетисов. Ранее источники РБК рассказали, что весной при помощи ВЦИОМа мэрия решила сделать образ мэра более живым и «человечным». Социологи рекомендовали мэру «для оптимизации имиджа» строить свою кампанию на любви к Москве.
7. Какие нарушения были зафиксированы в ходе предвыборной кампании?
Нарушения такого рода отслеживает движение в защиту прав избирателей «Голос» — с помощью «Карты нарушений на выборах». Самой напряженной, по мнению экспертов, стала ситуация с давлением на членов избиркомов в Подмосковье. По данным «Голоса», чиновники в нескольких городах Подмосковья проводили встречи с членами местных избиркомов, где убеждали их обеспечить высокий уровень поданных за действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева голосов.
Воробьев пообещал пресечь возможные злоупотребления административным ресурсом. «Я сама звонила губернатору Московской области, он обещал, что жестко возьмет под контроль в целях пресечения неуемного старания некоторых руководителей на том или ином уровне», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По данным «Голоса», в Москве, Новосибирской, Псковской, Ивановской, Ярославской и Самарской областях бюджетники жаловались на давление со стороны начальства, требующего от них проголосовать на выборах.