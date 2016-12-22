Выборы всех уровней: самое главное о голосовании 9 сентября

9 сентября по всей России пройдет более 4,5 тыс. референдумов и выборов, в том числе глав 26 субъектов Федерации. Политологи не ждут интриги на самых значимых из них. Самое важное о предстоящих голосованиях — в материале РБК

Избирательный участок в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

1. Где пройдут выборы в это воскресенье? В единый день голосования в 2018 году пройде​т более 4,5 тыс. выборов и референдумов разных уровней, заявил 4 сентября на заседании комиссии Совета Федерации член Центризбиркома Александр Клюкин. В 22 регионах жители будут выбирать глав субъектов — в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской и Владимирской областях, Приморском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях, Чукотском автономном округе, республиках Якутия и Хакасия, в Москве и Подмосковье. Еще в четырех субъектах — в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Ингушетии и Дагестане — выбирать глав регионов будут местные парламенты. В семи одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний. В четырех городах выберут мэров, в 12 — депутатов горсоветов. Раньше всего — в 23:00 мск 8 сентября — откроются избирательные участки на Чукотке, последними — в 22:00 мск 9 сентября — закроются в столице.

2. Чем этот день голосования отличается от предыдущих?​ Единый день голосования появился в российском законодательстве в 2004 году. Прежде выборы разного уровня не были синхронизированы и проходили едва ли не каждое воскресенье. В 2012 году вступил в силу закон, по которому днем голосования на выборах всех уровней, кроме президентских, является второе воскресенье сентября. Серьезных технических отличий между этими выборами и выборами прошлых лет нет. Из нововведений — появление «дачных» избирательных участков в ближайших к Москве регионах, где москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы. Их будет 209: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской, по пять — в Тульской и Владимирской областях. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял, что эта мера поможет повысить явку на выборах на 3%. К 3 сентября было подано 66 тыс. заявлений для голосования на «дачных» участках, заявил член ЦИК Александр Клюкин. В Москве время голосования продлили на два часа — до 22:00. Также на семи участках в Москве для бойцов Росгвардии голосование начнется на два часа раньше, то есть они будут работать с 6:00 до 22:00. Еще одно техническое новшество этого года — привлечение на региональные и муниципальные выборы наблюдателей от общественных палат. Прежде общественные палаты могли посылать наблюдателей только на федеральные выборы.

3. А есть другие отличия — не технические? Большинство опрошенных РБК экспертов считают, что серьезных отличий между этими и прошлогодними выборами нет. По мнению политолога Дмитрия Фетисова, кампания продемонстрировала более слабые, чем в прошлом году, действия оппозиции в регионах. Несмотря на падение рейтинга «Единой России» на фоне пенсионной реформы, никто из оппонентов партии власти не смог вписать протест против нее в свои избирательные кампании. Тем не менее есть темы, которые оппозиция во время кампании смогла использовать в своих интересах. Например, это локальная экологическая проблематика — в первую очередь протесты против мусорных полигонов, говорит политолог Александр Пожалов. Еще одно различие — в более разнородном, чем год назад, составе избираемых врио глав регионов, считает регионовед Ростислав Туровский. Прошлый состав кандидатов в целом попадал под определение «молодые технократы», сейчас этого сказать нельзя. Эти выборы также стали рекордными за последние годы по количеству снятых партийных списков, отмечали эксперты «Либеральной миссии». Количество снятых списков к 2 сентября достигло восьми, а в дальнейшем может вырасти до десяти. На выборах региональных парламентов были сняты списки «Яблока» в Ярославской области, «Родины» в Забайкальском крае, «Коммунистов России» в Калмыкии, партии «За справедливость!» в Якутии и партии «Великое Отечество» в Ненецком автономном округе. Также сняты два списка на выборах в региональных центрах — «Патриотов России» в Красноярске и РППСС в Екатеринбурге. Регистрация списка «Гражданской платформы» в Екатеринбурге аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов.

4. Сколько будут стоить выборы? Бюджет на выборы в субъектах выделяют региональные власти, поэтому полных данных о стоимости нет. Однако есть информация о стоимости отдельных выборов: к примеру, на день голосования в Москве планируется потратить более 572 млн руб. — в 1,3 раза больше, чем пять лет назад.

5. Где возможна интрига? За чем следить? Губернаторские выборы в 2018 году пройдут без особых интриг — победить на них должны назначенные президентом врио, считают опрошенные РБК эксперты. Второго тура не будет ни в одном из 22 регионов, уверены они. В прокремлевском фонде ФоРГО заявили, что конкурентные выборы глав регионов «обречены быть исключениями из правила» из-за отсутствия интереса бизнеса и региональных элит, авторитета президента, назначившего врио, и доступа назначенцев от власти к административному ресурсу. Однако интриги можно ждать при голосовании по партийным спискам в заксобрания и городские советы. По мнению политологов, выборы с самыми высокими рисками для «Единой России» пройдут в Иркутской, Ульяновской и Владимирской областях, Забайкальском крае и Екатеринбурге, где выбирают депутатов гордумы. Одна из главных причин снижения рейтинга «Единой России» в этих изначально протестных регионах — непопулярность пенсионной реформы, на фоне которой пройдут выборы. Партия у избирателей ассоциируется с властью, предложившей эту инициативу. Ранее близкие к Кремлю источники РБК рассказали, что на выборах в субъектах с наиболее сложной ситуацией партии власти разрешили использовать слоган «Единая Россия» — партия президента». Это, как предполагается, должно повысить рейтинги единороссов перед днем голосования. Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы Еще 1 фото Фотогалерея

6. А почему в значимых кампаниях интриги не будет? Во многих регионах, где выборы могли бы быть конкурентными, сильные кандидаты добровольно выбыли из предвыборной гонки. Так, на выборах главы Новосибирской области популярный в регионе мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть не стал конкурировать с врио главы региона Андреем Травниковым. Травникова источники РБК называли «варягом» для Новосибирской области и заявляли, что участие в выборах Локтя привело бы как минимум ко второму туру. За снятие кандидатуры Кремль пообещал Локтю сохранить прямые выборы в Новосибирске и не мешать ему переизбраться на новый срок. В Подмосковье на выборы не пошел еще один сильный кандидат от коммунистов — занявший второе место на президентских выборах директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Он заявил, что не согласованный с администрацией президента кандидат все равно не смог бы пройти региональный муниципальный фильтр. В Москве КПРФ выставила на выборы не слишком известного кандидата — бизнесмена Вадима Кумина. В отличие от выборов 2013 года, когда второе место занял Алексей Навальный с 27,2% голосов, на нынешних не будет и сильного либерального кандидата: Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли пройти муниципальный фильтр, а попытка «Яблока» выбрать своего кандидата в мэры закончилась внутрипартийным скандалом и отказом от выдвижения. Из-за отсутствия сильных конкурентов у действующего мэра Сергея Собянина выборы в Москве будут «референдумными», сказал РБК политолог Дмитрий Фетисов. Ранее источники РБК рассказали, что весной при помощи ВЦИОМа мэрия решила сделать образ мэра более живым и «человечным». Социологи рекомендовали мэру «для оптимизации имиджа» строить свою кампанию на любви к Москве.