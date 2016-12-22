ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,20 66,92 EUR Нал. 78,83 77,44 USD Бирж. 67,69 +0,41 EUR Бирж. 78,28 +0,43 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6684,60 +282,40 IMOEX 2296,22 +0,19% RTSI 1068,62 -0,33% Brent 73,11 +0,79% DJIA 25822,29 +0,25% Nasdaq 7859,17 +0,49%
«Единая Россия» объявит себя партией президента в кризисных регионах
Лента новостей
Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 10:42, РБК и Microsoft Устроившего дебош в самолете москвича арестовали на два месяца 10:39, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:12, РБК и Сбербанк В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны 10:09, Общество Следователи ФСБ пришли в «Петербургский метрополитен» 10:09, Общество В греческом городе Пирей произошел взрыв 10:03, Общество Renault покажет на Московском автосалоне новый кроссовер Arkana 09:52, Авто Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 09:45, Партнерский материал УВЗ рассказал о перспективах нового тяжелого танка на платформе «Арматы» 09:44, Технологии и медиа Премьер Литвы назвал способ сдержать цены «Газпрома» 09:21, Политика «ФК Открытие» предложил бывшим владельцам 4,5 млрд руб. за бренд банка 09:18, Бизнес Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 09:11, РБК и Сбербанк Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией 09:09, Политика Кипр возобновит сотрудничество с Россией по делу Браудера 09:00, Политика «Единая Россия» объявит себя партией президента в кризисных регионах 09:00, Политика Автошколы выступили против реформы водительских экзаменов 08:33, Общество В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ 08:18, Общество Высокоскоростные магистрали РЖД попали в проект МЭР на 7 трлн руб. 08:00, Бизнес Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Москву по Сирии 07:50, Политика Закон об онлайн-арбитре не будет распространяться на заказ такси 07:30, Технологии и медиа В Якутии из-за паводка закрыли федеральную трассу 07:30, Общество СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих 07:00, Политика В Амурской области задержали двоих печатавших деньги на принтере мужчин 06:56, Общество В США конгрессмена обвинили в растрате $250 тыс. избирательного штаба 06:24, Политика В Facebook заявили об удалении сотен «ложных» страниц из Ирана и России 05:37, Политика Госдеп призвал освободить «погибающего» в российской тюрьме Сенцова 05:36, Политика Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма об агенте 007 04:59, Общество Почти 400 кг кокаина из российского посольства сожгли в крематории 04:46, Политика
«Единая Россия» объявит себя партией президента в кризисных регионах
Политика, 09:00
0
«Единая Россия» объявит себя партией президента в кризисных регионах
Кремль разрешил единороссам использовать слоган «Единая Россия» — партия президента» на выборах в регионах с наиболее сложной ситуацией. В партии рассчитывают, что это может повысить рейтинг единороссов перед днем голосования
Владимир Путин на XVII съезде партии «Единая Россия». 23 декабря 2017 года (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Помощь слабым

Кремль позволил единороссам использовать слоган «Единая Россия» — партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед единым днем голосования, который пройдет 9 сентября. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.

Сейчас, рассказывает один из источников РБК, разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где состоятся выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга — там на 9 сентября намечены выборы в городскую думу.

Возможно, упоминание «Единой России» как «президентской партии» будет также использоваться в Архангельской и Ульяновской областях, где пройдут выборы в заксобрания, продолжает один из близких к Кремлю источников РБК. Но окончательного решения по этому поводу пока нет, уточняет он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

Падение из-за пенсий

Использование слогана «Единая Россия» — партия президента» — это возможность поднять рейтинг единороссов перед днем голосования, говорят собеседники, близкие к Кремлю. «Фактически это последний резерв для партии», — резюмирует один из источников РБК.

По рейтингу «Единой России» сильно ударила пенсионная реформа, констатирует источник, близкий к руководству партии. Уровень поддержки единороссов просел во всех регионах, по итогам выборов в заксобрания можно ожидать падения результатов в среднем на 10–15% по сравнению с теми ожиданиями, которые были в партии весной, добавляет собеседник РБК.

В Иркутской, Ульяновской и Архангельской областях не исключено, что «Единая Россия» наберет по спискам менее 50% голосов, говорит источник, близкий к Кремлю, и подтверждает собеседник, близкий к руководству партии. Во Владимирской области ситуация не настолько драматична, но сложности могут создать коммунисты, список которых на выборах в заксобрание возглавляет журналист Максим Шевченко, добавляет единоросс. Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр в ходе губернаторской кампании (во Владимирской области одновременно проходят губернаторские выборы и выборы в заксобрание), и теперь сосредоточился на выборах в региональный парламент, уточняет собеседник РБК.

Льготы и накопления: какие предложения по пенсионной реформе собрала ЕР
Общество

Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» снизился за лето на 13%. 3 июня готовность голосовать за партию власти изъявляли 48,9% россиян, по состоянию на 12 августа таких желающих было 35,3%.

На выборах в Госдуму в 2016 году единороссы использовали 12 цитат Владимира Путина, которые размещались на билбордах. Согласно законодательству, использование в агитационной кампании высказываний физического лица возможно только с согласия этого физического лица.

На региональных выборах в прошлом году партия власти уже не использовала высказываний президента в агитации. Единороссы объясняли это тем, что в каждом регионе своя политическая ситуация. На этот раз партия также не будет использовать высказывания главы государства, сказал близкий к руководству «Единой России» собеседник РБК.

До начала 2016 года законодательство позволяло использовать в агитации изображения любых лиц с их письменного согласия. Это позволяло единороссам использовать фотографии Владимира Путина. Но позже требования были ужесточены, и теперь в агитации можно использовать только фотографии тех, кто является кандидатами.

Незначительные улучшения

Ситуация, когда партия, которую создал Путин, использует на выборах его имя, — хороший политтехнологический прием, говорит политтехнолог Дмитрий Гусев. Рейтинг президента всегда был выше, чем рейтинг «Единой России», соответственно, использование его имени в привязке к партии способно повысить ее собственные показатели, добавляет он.

В 2007 году, когда Путин возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму, ее рейтинг подскочил почти в два раза, «и это был явный пример, когда президент спас партию», поясняет политолог Андрей Колядин. «Насколько этот ход (увязывание президента с «Единой Россией». — РБК) сработает сейчас — не уверен. Можно ожидать прибавки в 2–3%, однако глобально положение партии, взамен которой давно пора создать новую, это не изменит. Но, видимо, ситуация такова, что и 2–3% принципиально важны», — считает эксперт.

Что касается территорий, где предполагается использовать слоган, что «Единая Россия» — партия президента, то Екатеринбург «всегда характеризовала очень протестная, яркая аудитория», хотя нельзя было сказать, что единороссы там слабы, скорее, партия выступала «как уверенный середнячок», говорит Колядин.

Иркутская область — коммунистический регион, где позиции компартии традиционно сильны, напоминает он. В 2015 году во втором туре губернаторских выборов победил коммунист Сергей Левченко, опередив действующего главу региона Сергея Ерощенко.

Во Владимирской области, где одновременно с губернаторской кампанией проходят выборы в заксобрание, и список «Единой России» возглавляет глава региона Светлана Орлова, в последние годы была достаточно жесткая внутриэлитная борьба, говорит Колядин. И тот факт, что Орловой разрешили идти на новый срок, «глобально не изменил отношение к ней со стороны граждан», полагает он.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Единая Россия , Светлана Орлова
Главное
Высокоскоростные магистрали РЖД попали в проект МЭР на 7 трлн руб. Бизнес
Материалы по теме
«Единая Россия» поручила отменить пенсионные льготы думцев и сенаторов Общество
Единороссы объяснили свое отсутствие на голосовании за пенсионную реформу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter