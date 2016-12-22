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Прокремлевский фонд объяснил отсутствие конкуренции на осенних выборах
Политика, 29 авг, 23:55
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Прокремлевский фонд объяснил отсутствие конкуренции на осенних выборах
Отсутствие интриги на выборах глав регионов объясняется авторитетом поддерживающего баллотирующихся губернаторов Владимира Путина, дефицитом кадров у оппозиции и потерей интереса к ним бизнеса, считают близкие к власти эксперты
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Без конкуренции

Сентябрьские выборы глав 22 регионов пройдут при низком уровне политической борьбы, предсказывают эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО; руководитель — бывший глава внутриполитического управления президентской администрации Константин Костин). Более того, конкурентные выборы губернаторов «обречены быть исключениями из правила» и происходят разве что из-за не погашенных вовремя внутрирегиональных конфликтов, интриг против отдельно взятых губернаторов и ошибок избирательных штабов, говорится в докладе «Обзор кампаний по выборам высших должностных лиц — 2018» (есть у РБК).

Под отсутствием конкуренции эксперты понимают определенность исхода выборов и борьбу только за вторые места.

С тезисом о том, что в 2018 году на региональном уровне не будет конкурентных выборов, согласен директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. По его мнению, основной причиной отсутствия конкуренции будет стремление федеральной власти избежать малейшего риска на губернаторских кампаниях на фоне обсуждения непопулярной пенсионной реформы. Кремль намерен показать, что назначенные президентом главы везде уверенно побеждают, добавил он.

Почему без интриги

Отсутствие конкуренции на выборах политологи ФоРГО объясняют несколькими факторами. Прежде всего дело в административном ресурсе, доступ к которому есть у назначенных глав, но нет у их конкурентов. Таким образом, назначенцы получают возможность отсекать опасных соперников, в частности, при помощи муниципального фильтра. Но хотя подобные «злоупотребления тем же муниципальным фильтром происходили не раз», есть и другие причины низкой конкуренции, считают политологи ФоРГО.

По их мнению, превосходство назначенных врио обусловлено, помимо прочего, авторитетом назначившего их президента Владимира Путина. Та же ситуация с переизбирающимися действующими главами субъектов: само их выдвижение на новые сроки по умолчанию предполагается одобренным президентом, говорится в докладе. В ФоРГО заявили, что конкурировать с выдвиженцами Путина, который на выборах в 2012 году набрал 63,6% голосов, а в 2018-м — 76,6%, «мягко говоря, объективно затруднительно».

Еще одна проблема — отсутствие в оппозиции кадров, способных составить конкуренцию назначенцам. По мнению экспертов ФоРГО, в 1990-х годах КПРФ, в частности, «имела в своих рядах целую когорту номенклатурных профессионалов, выброшенных из власти в 1991 году и жаждавших реванша». Но сейчас крупнейшая оппозиционная партия выставляет на выборы «молодых функционеров или средней руки предпринимателей», которые не могут всерьез конкурировать с действующими врио глав и губернаторами. Победа, которую коммунист Сергей Левченко одержал на выборах 2015 года в Иркутской области над единороссом Сергеем Ерощенко, стала последним триумфом КПРФ на региональных выборах, говорится в докладе. Парламентские партии, прежде всего КПРФ, действительно стали гораздо более аккуратными на губернаторских выборах, согласен Пожалов.

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Коммунисты сделали основную ставку на выборы в заксобрания, а на губернаторских выборах во всех перспективных для себя регионах либо выставили слабых кандидатов, либо игнорируют их, как в Новосибирской области и Алтайском крае, считает он.

На конкурентность выборов влияет интерес к кампаниям региональных элит и федерального бизнеса, считают в ФоРГО. Хотя и те и другие активно участвовали в региональных гонках в 1990-х и начале 2000-х годов, сейчас они «усмирили свои амбиции и лишились прежней субъектности». К тому же снизилась и ценность губернаторства для всех этих групп, сообщается в докладе. Если 20 лет назад «свой» глава региона был полезен, поскольку тогда активно делили собственность, то теперь переделы давно закончились, а полномочия и возможности губернаторов сократились.

С этим тезисом не согласился политолог Пожалов. Интерес региональных элит к соперничеству на губернаторских выборах присутствует, особенно если в самобытный регион назначается губернатор-«варяг», заявил он РБК. «Достаточно вспомнить, какая коалиция местных элит собиралась в Новосибирской области вокруг коммуниста Анатолия Локотя, из-за чего федеральным властям пришлось вмешиваться в ситуацию досрочно, не надеясь на муниципальный фильтр», — пояснил эксперт. А вот федеральный бизнес, по его мнению, действительно предпочитает продвигать свои интересы в регионе «еще на стадии выбора кандидатуры врио, а не на самих выборах».

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Последняя причина низкой конкуренции — то, что зачастую в ней не заинтересованы сами избиратели, утверждают в ФоРГО. По мнению экспертов, россияне в целом считают нормальным, что руководителей регионам подбирает президент, а к выборам относятся как к формальной процедуре, «в чем-то даже избыточной». В противном случае спрос на конкурентность предъявлялся бы регулярно, заявляют политологи, и на конкурентных выборах явка избирателей была бы выше, чем на доминантных, но этого не наблюдается.

Давление власти

Политолог Александр Кынев не согласился с выводами ФоРГО. Он посчитал, что главной причиной отсутствия конкуренции является стремление власти не допустить на выборы серьезных соперников. «Это результат искусственных ограничений, формального и неформального давления», — заявил он РБК. Такой же точки зрения придерживается глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: причина низкой конкурентности — в компромиссной схеме выборов с муниципальным фильтром, говорит он.

При этом Виноградов согласен с общим выводом ФоРГО: степень конкурентности на региональных выборах была «не особенно ровной», и на несколько вошедших в историю ярких кампаний приходилось немало имитационных.

Почему интерес партий к выборам в регионах снизился вдвое
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Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о падении вдвое интереса партий к выборам в региональные заксобрания. Автор исследования тогда объяснил это РБК «зачисткой» в регионах, откуда убрали всех серьезных кандидатов.

В единый день голосования, 9 сентября, в 22 регионах состоятся прямые выборы глав​, в четырех — глав выберут местные парламенты. В семи одномандатных округах состоятся допвыборы в Госдуму. В 16 субъектах выберут депутатов заксобраний.
Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: ФоРГО , конкуренция , выборы губернаторов
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