ЦИК рассказал об обещании Воробьева пресечь злоупотребления админресурсом

Губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал пресечь злоупотребления административным ресурсом после обращения главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сама звонила губернатору Московской области, он обещал, что жестко возьмет под контроль в целях пресечения неуемного старания некоторых руководителей на том или ином уровне», — сказала Памфилова.

Обращение касалось возможных злоупотреблений в преддверии выборов губернатора в подмосковной Лобне. В конце августа в соцсетях появились сообщения, что членов местной избирательной комиссии принуждают вбрасывать бюллетени на голосовании 9 сентября.

9 сентября в единый день голосования в Московской области пройдут выборы губернатора. В них участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, депутаты Мособлдумы от трех парламентских партий, оппозиционный политик Борис Надеждин и эколог Лилия Белова.

В рамках избирательной кампании Мособлизбирком закупит 3 млн сувенирных крышек для консервирования, 1,5 млн значков, рюкзаки, кружки, футболки и шоколад на общую сумму 31 млн руб.