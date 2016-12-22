ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,91 61,86 EUR Нал. 73,70 72,36 USD Бирж. 62,26 -0,10 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6249,50 -76,50 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,50 -0,75% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24924,89 +0,91% Nasdaq 7823,92 +1,39%
Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах
Лента новостей
Экс-прокурору Венесуэлы сообщили о смерти Чавеса за три месяца до события 08:56, Политика Reuters узнал стоимость билета в космос для туристов на корабле Безоса 08:26, Технологии и медиа Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах 08:19, Политика Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 08:07, Партнерский материал В Канаде при падении легкомоторного самолета погиб один человек 07:29, Общество В Раде заявили о начале раздражения Европы «украинским вопросом» 07:14, Политика В Москве на 20% возросла заболеваемость ВИЧ 07:00, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 06:46, Спецпроект РБК Спорт Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери 06:35, Политика Российские истребители 7 раз за неделю поднимались на перехват у границ 06:18, Политика Суд присяжных обязал Johnson&Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд 05:45, Бизнес СМИ сообщили об исчезновении 400 тыс. подписчиков из Twitter Трампа 05:44, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о тесте совместного проекта «Тинькофф» и Сбербанка 05:03, Финансы Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 19 человек 04:49, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 04:20, РБК и Ингосстрах Трамп пожелал ушедшему Джонсону стать «великим» премьером Великобритании 04:19, Политика Ученые сообщили о солнечном затмении с суперлуной в пятницу 13-го‍ 03:49, Общество «Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян 03:48, Финансы В США связали более 100 случаев кишечной инфекции с едой из McDonald’s 03:29, Общество В «Дикси» петербуржцу предрекли раннюю смерть из-за жалобы на кассира 03:06, Общество Порошенко заявил о «тщательном» обсуждении с Трампом встречи с Путиным 02:49, Политика Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй 02:19, Политика СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире 02:12, Общество США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР 01:57, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 01:54, РБК и «Шелл» Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики 01:40, Политика Трамп отправится на саммит с Путиным вместе с Помпео 01:33, Политика У аэропорта Каира произошел взрыв 00:43, Общество
Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах
Выборы мэра Москвы, 08:19
0
Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах
В перечень избирательных участков для столичных дачников, где они смогут проголосовать на выборах мэра Москвы, вошли больницы, санатории, железнодорожные станции и Совхоз имени Ленина
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Москвичи за пределами столицы смогут проголосовать на выборах мэра на железнодорожных станциях, в больницах, санаториях и автовокзалах. РБК ознакомился с полным перечнем 183 избирательных участков, образуемых на территории Подмосковья для удобства голосования столичных дачников. Подлинность списка подтвердил источник, близкий к Мосгоризбиркому.

Красный Путь и Белые Столбы

Как следует из списка, москвичи смогут проголосовать на 46 железнодорожных станциях, среди которых Покровка, Истра, Фаустово, Электроугли и Талдом, на автовокзалах в Домодедово и Чехове, на автостанции Озеры.

В перечень населенных пунктов, где будут образованы избирательные участки, вошли сельское поселение Совхоз имени Ленина, СНТ «Южнофлотовец» и «Памир», садовые товарищества «Избиратель» и «Измеритель», село Красный Путь, микрорайон Белые Столбы, деревня Раково.​

Больницы и санатории

В перечень будущих избирательных участков также вошли туберкулезная больница №3 в Рузском городском округе, московская городская онкологическая больница №2 в городском округе Красногорск и Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства в деревне Голубое Солнечногорского района.

Среди мест нахождения избирателей, где для них образуются участки, указаны психиатрическая клиническая больница №5, расположенная в селе Троицкое городского округа Чехов, и Московский научно-практический центр наркологии в Ступино.

Кроме того, в список попали четыре санатория: «Звенигород», «Волна» в Истре, «Озеро Белое» в Шатуре и Санаторий имени Артема в Химках.

Дачники и явка

14 мая Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки в городской избирательный кодекс, которые впервые позволяют организовать голосование для москвичей за пределами города. Закон был принят через три дня. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, представляя документ, сказал, что более 3 млн москвичей на выходные выезжают за город, а свыше 10% от 2 млн столичных пенсионеров живут за городом практически полгода. Собянин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в мае посетил дачный поселок в Сергиевом Посаде и сообщил, что в ближайшие два года Москва перечислит 1,5 млрд руб. на строительство подъездных дорог к садовым товариществам.

На выборах мэра Москвы 9 сентября за пределами столицы организуют 209 избирательных участков: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской, по пять — в Тульской и Владимирской областях. Карта размещения участков охватывает 440 тыс. домовладений, принадлежащих москвичам. Потенциально на одном «дачном» избирательном участке смогут проголосовать до 2 тыс. граждан. По словам главы Мосгоризбиркома, голосование за пределами Москвы может увеличить явку на 3%.

В выборах участвуют действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от КПРФ Владимир Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Необходимые 110 подписей муниципальных депутатов в Мосгоризбирком также подал бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин, однако комиссия отказала ему в регистрации, заявив, что три депутата отозвали свои подписи.

Авторы: София Сарджвеладзе, Евгения Кузнецова.
Теги: Мосгоризбирком , выборы мэра , избирательные участки , дачники , дачи , Москва , Подмосковье ...
Главное
«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян Финансы
Материалы по теме
Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы Политика
Для голосования на выборах мэра в регионах одобрили 209 «дачных» участков Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter