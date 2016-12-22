Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах

В перечень избирательных участков для столичных дачников, где они смогут проголосовать на выборах мэра Москвы, вошли больницы, санатории, железнодорожные станции и Совхоз имени Ленина

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Москвичи за пределами столицы смогут проголосовать на выборах мэра на железнодорожных станциях, в больницах, санаториях и автовокзалах. РБК ознакомился с полным перечнем 183 избирательных участков, образуемых на территории Подмосковья для удобства голосования столичных дачников. Подлинность списка подтвердил источник, близкий к Мосгоризбиркому.

Красный Путь и Белые Столбы

Как следует из списка, москвичи смогут проголосовать на 46 железнодорожных станциях, среди которых Покровка, Истра, Фаустово, Электроугли и Талдом, на автовокзалах в Домодедово и Чехове, на автостанции Озеры.

В перечень населенных пунктов, где будут образованы избирательные участки, вошли сельское поселение Совхоз имени Ленина, СНТ «Южнофлотовец» и «Памир», садовые товарищества «Избиратель» и «Измеритель», село Красный Путь, микрорайон Белые Столбы, деревня Раково.​

Больницы и санатории

В перечень будущих избирательных участков также вошли туберкулезная больница №3 в Рузском городском округе, московская городская онкологическая больница №2 в городском округе Красногорск и Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства в деревне Голубое Солнечногорского района.

Среди мест нахождения избирателей, где для них образуются участки, указаны психиатрическая клиническая больница №5, расположенная в селе Троицкое городского округа Чехов, и Московский научно-практический центр наркологии в Ступино.

Кроме того, в список попали четыре санатория: «Звенигород», «Волна» в Истре, «Озеро Белое» в Шатуре и Санаторий имени Артема в Химках.

Дачники и явка

14 мая Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки в городской избирательный кодекс, которые впервые позволяют организовать голосование для москвичей за пределами города. Закон был принят через три дня. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, представляя документ, сказал, что более 3 млн москвичей на выходные выезжают за город, а свыше 10% от 2 млн столичных пенсионеров живут за городом практически полгода. Собянин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в мае посетил дачный поселок в Сергиевом Посаде и сообщил, что в ближайшие два года Москва перечислит 1,5 млрд руб. на строительство подъездных дорог к садовым товариществам.

На выборах мэра Москвы 9 сентября за пределами столицы организуют 209 избирательных участков: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской, по пять — в Тульской и Владимирской областях. Карта размещения участков охватывает 440 тыс. домовладений, принадлежащих москвичам. Потенциально на одном «дачном» избирательном участке смогут проголосовать до 2 тыс. граждан. По словам главы Мосгоризбиркома, голосование за пределами Москвы может увеличить явку на 3%.

В выборах участвуют действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от КПРФ Владимир Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Необходимые 110 подписей муниципальных депутатов в Мосгоризбирком также подал бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин, однако комиссия отказала ему в регистрации, заявив, что три депутата отозвали свои подписи.