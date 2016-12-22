Эксперты заявили о рекордном числе снятых партийных списков на выборах

В 2018 году с выборов сняли восемь партийных списков — больше, чем в каждой из прошлых пяти кампаний, отметили в фонде «Либеральная миссия». Кандидаты соперничают не на выборах, а за попадание в нужные списки, говорится в докладе

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Снятые списки

Избирательная кампания 2018 года стала рекордной по снятию партийных списков на выборах региональных парламентов и депутатов с 2013 года. Количество снятых списков к 2 сентября достигло восьми, а в дальнейшем может вырасти до десяти. Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия» (есть у РБК). Его авторами выступили политологи Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов.

На выборах региональных парламентов в 2013 и 2017 годах судами были сняты по одному списку, в 2014 и 2015 годах — по два, подсчитали эксперты. В 2016 году три списка выбыли по решению судов и один — в результате выбытия большого числа кандидатов. На выборах представительных органов региональных центров в кампаниях 2015–2017 годов снималось по одному списку, а в 2013–2014 годах снятий не было.

Ситуация со снятием списков в ходе текущей кампании является беспрецедентной, подчеркивают авторы доклада. На выборах региональных парламентов были сняты списки «Яблока» в Ярославской области, «Родины» в Забайкальском крае, «Коммунистов России» в Калмыкии, партии «За справедливос​ть!» в Якутии и партии «Великое Отечество» в Ненецком автономном округе. Также сняты два списка на выборах в региональных центрах — «Патриоты России» в Красноярске и РППСС в Екатеринбурге. Регистрация списка «Гражданской платформы» в Екатеринбурге аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов, говорится в докладе.

При этом важно не только количество, но и потенциал партий, отметили в «Либеральной миссии». Так, «Патриоты России» на аналогичных выборах 2013 года в Красноярске заняли второе место с 25,6%. В Ярославской области список «Яблока» возглавлял Олег Виноградов, который был депутатом областной Думы двух созывов, заместителем губернатора и заммэра Ярославля.

Суды первой инстанции также приняли решения о снятии еще двух списков (ПАРНАС в Ярославской области и Партия социальных реформ в Якутии), но окончательное решение по этому поводу будет принимать апелляционная инстанция. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что не поддерживает требование «Патриотов России» о снятии списка ПАРНАС в регионе. ​«Во время избирательной кампании и конкурируйте. Нет, начинают выискивать любых блох, чтобы любой ценой снять список ПАРНАС», — сказала она.

Восемь партийных списков составляют 4,3% от общего числа зарегистрированных на единый день голосования 9 сентября, рассказал РБК соавтор доклада Любарев. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», партийные списки выдвигаются партиями и блоками партий на выборах в представительные органы, проводимые по пропорциональной избирательной системе.Снять партийный список с выборов можно только по решению суда. Единственное исключение из этого правила — выбытие более половины кандидатов из списка — в этом случае решение принимается избиркомом.

За что снимают с выборов

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объяснил РБК снятие рекордного числа партийных списков желанием региональных властей «максимально упростить выборный ландшафт». По его мнению, до тех пор, пока будут существовать хоть какие-нибудь основания для снятия списков и кандидатов, властная система на местах будет тестировать, является ли политически допустимой использование этого механизма для «зачистки» политических оппонентов.

В росте числа снятых с выборов партийных списков нет ничего неожиданного, заявил РБК политолог Дмитрий Фетисов. Падение интереса к выборам у региональных элит ведет к большому количеству брака в документах и подписях, из-за чего списки и снимают, уточнил он. «Учитывая, что снимают списки партий, которые претендуют на результат в районе статпогрешности, то для самого института выборов это абсолютно неважно￼», — убежден эксперт.

Последние два года — 2016 и 2017 — были годами осторожности, когда региональные власти старались проводить выборы «приличнее», то есть без большого числа снятых списков, говорит соавтор доклада Кынев. Но сейчас, по его мнению, ситуация возвращается на круги своя.

Это ведет к тому, что из-за снижения интереса избирателей и партий к выборам и снятия списков борьба все чаще ведется за место в списке того или иного объединения на выборах, говорится в докладе. Этой тенденции уже несколько лет, подтвердил РБК Фетисов. Конкуренция, по его словам, идет не только за порядковый номер в списке, но и за партию. «По вполне понятным причинам место в «Единой России» предпочтительнее», — говорит он. Парламентская оппозиция, не говоря уж про непарламентскую, откровенно слаба, отметил политолог. По его мнению, традиционные методы агитации в летний период избирательной кампании не работают, поэтому «начинают преобладать политические договоренности и их интерпретации».