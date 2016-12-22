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Грудинин заявил об отсутствии планов избираться в губернаторы Подмосковья
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Грудинин заявил об отсутствии планов избираться в губернаторы Подмосковья
Выборы президента России, 16:28
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Грудинин заявил об отсутствии планов избираться в губернаторы Подмосковья
Павел Грудинин рассказал РБК, что не намерен выдвигать кандидатуру на выборах губернатора Подмосковья и вступать в КПРФ. Заявления Геннадия Зюганова об участии в выборах экс-кандидат в президенты призвал «не воспринимать всерьез»
Павел Грудинин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Занявший второе место на выборах президента России кандидат от КПРФ Павел Грудинин заявил РБК, что пока не собирается принимать участие в выборах губернатора Московской области.

«А зачем [участвовать]? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора — еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет», — сказал он. Грудинин пояснил, что в планах «пока только» работа председателем Совхоза им. Ленина.

Муниципальный фильтр — необходимость сбора подписей депутатов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Выборы губернатора Подмосковья состоятся в сентябре 2018 года. Грудинин никогда не баллотировался на губернаторских выборах, но неоднократно избирался в подмосковное заксобрание, а также выигрывал местные выборы. В настоящий момент он является председателем совета депутатов городского поселения Видное. Это муниципальное образование находится в центре восточной части Ленинского района и граничит с сельским поселением Совхоз имени Ленина, где располагается принадлежащий Грудинину совхоз.

31 марта председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме партии анонсировал участие Грудинина в сентябрьских выборах. «У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов», — сказал глава КПРФ.

Грудинин заявил РБК, что главу партии «не так поняли», поскольку тот не уточнил, в каком качестве участник президентских выборов выступит на выборах этой осенью. «Может, он имел в виду, что он видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат. Не воспринимайте это всерьез», — объяснил бывший кандидат в президенты.

Также он не собирается избираться в президиум ЦК КПРФ и вообще вступать в партию. «Какой там президиум, я не собираюсь вступать в партию. У нас блок коммунистов и беспартийных, иначе меня НПСР и «Левый фронт» не поддержали бы. В этом то и смысл, именно таким я и нужен им. И наоборот — как только стану членом партии, то придется принять их условия игры», — заключил он.

Выборы президента России прошли 18 марта. ЦИК 23 марта объявила победу действующего президента Владимира Путина (76,69%). Павел Грудинин занял второе место с результатом в 11,77% голосов.

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Грудинин на брифинге по итогам кампании назвал их «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время». В начале марта в ЦИК сообщили, что Грудинин на момент своего выдвижения в конце декабря имел 13 счетов в швейцарском банке, но к окончательному сроку регистрации, 12 января, подал в налоговую информацию только о двух счетах. Общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах составляла около 55 млн руб. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с РБК назвал ​заявления ЦИК «брехней». Грудинин объяснял, что открывал счета в зарубежных банках, чтобы оплатить операции для своих матери и сестры.

Грудинин заявил РБК, что на фоне участия в избирательной кампании его бизнес проверяли правоохранительные органы. «ФСБ проверяла меня, всех друзей, детей, бизнес с 1995 года», — рассказал он.

Сразу после выборов, 19 марта, Владимир Путин провел закрытую встречу с участвовавшими в выборах кандидатами. «Я сказал ему [президенту] о том, что недопустимо, что как только бизнесмен становится кандидатом, то сразу возникают дела, которые были раньше уже рассмотрены, решения судов по ним были приняты, но их [дела] отправляют на пересмотр», — сказал Грудинин.

«Грудинину не имеет смысла выдвигаться на выборах губернатора, в том числе и Подмосковья, поскольку торг за прохождение муниципального фильтра и конечный проигрыш убьют его как федерального политика», — прокомментировал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. В Подмосковье Грудинин показал относительно невысокие результаты (12,88%), в Ленинском районе области, где располагается его совхоз, не смог победить Владимира Путина (кандидат от коммунистов там взял 31%). Миронов предполагает, что лучшим сценарием для Грудинина как политика было бы участие в обновлении КПРФ с дальнейшим расчетом на выборы в Госдуму. «Он мог бы быть драйвером перемен внутри партии, но проблема в его психологии бизнесмена-одиночки, это ограничивает его развитие как политика», — заключил эксперт.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Павел Грудинин , Выборы , КПРФ , Подмосковье
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