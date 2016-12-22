Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы

Михаил Балакин

Балакин родился в 1961 году, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. После окончания вуза семь лет проработал в строительном управлении Главмосстроя, занимая должности от мастера до главного инженера. В 1990 году был назначен начальником Строительного управления № 155, а затем стал его генеральным директором. В начале 2000-х Балакин работал в отвечающих за архитектуру и строительство управлениях московского правительства. В 2005 году возглавил совет директоров СУ-155.

Компания долгое время была одним из крупнейших застройщиков жилья в России, но в 2015 году столкнулась с проблемой снижения спроса, из-за чего не достроила свои объекты и не выполнила обязательства перед дольщиками. В декабре 2015 года СУ-155 передали на санацию банку «Русский капитал», а позднее признали банкротом. Дело о банкротстве самого Балакина рассматривается в арбитражном суде, объем требований составляет несколько миллиардов рублей.

В сентябре 2014 года был избран депутатом Мосгордумы.

Источники РБК называли Балакина «лужковским кандидатом», отмечая, что он идет на выборы, чтобы выгодно оттенять достижения нынешнего мэра Сергея Собянина. Однако и сам кандидат, и представители Лужкова такую информацию опровергли.

Балакин отмечал необходимость ускорения темпов строительства в столице, проведения реновации жилого фонда в большем масштабе, чем задумано действующими московскими властями, а также реконструкции основных городских магистралей.