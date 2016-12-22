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Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы
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Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы
Выборы мэра Москвы, 18:31
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Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы
Мосгоризбирком зарегистрировал основателя СУ-155 Михаила Балакина в качестве кандидата в мэры Москвы — он стал пятым кандидатом на этот пост. Будущие участники столичных выборов — в фотогалерее РБК​
Илья Свиридов
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Родился в 1980 году в Москве, окончил Государственный университет по землеустройству. Долгое время занимался юридической деятельностью, в 2006 году основал юридическую компанию, специализирующуюся на спорах по земельному праву. В 2010 году Свиридов вступил в партию «Справедливая Россия», а в 2012-м — был избран муниципальным депутатом Таганского района. С 2014 года — глава Таганского муниципального округа.

Возглавляет молодежное крыло «Справедливой России». В декабре 2017 года был награжден президентской грамотой за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В случае победы на выборах мэра Свиридов обещал уделить основное внимание социальной проблематике, борьбе с оптимизацией и коммерциализацией образования и здравоохранения, а также сохранению исторического наследия.

Михаил Балакин
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Балакин родился в 1961 году, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. После окончания вуза семь лет проработал в строительном управлении Главмосстроя, занимая должности от мастера до главного инженера. В 1990 году был назначен начальником Строительного управления № 155, а затем стал его генеральным директором. В начале 2000-х Балакин работал в отвечающих за архитектуру и строительство управлениях московского правительства. В 2005 году возглавил совет директоров СУ-155.

Компания долгое время была одним из крупнейших застройщиков жилья в России, но в 2015 году столкнулась с проблемой снижения спроса, из-за чего не достроила свои объекты и не выполнила обязательства перед дольщиками. В декабре 2015 года СУ-155 передали на санацию банку «Русский капитал», а позднее признали банкротом. Дело о банкротстве самого Балакина рассматривается в арбитражном суде, объем требований составляет несколько миллиардов рублей.

В сентябре 2014 года был избран депутатом Мосгордумы.

Источники РБК называли Балакина «лужковским кандидатом», отмечая, что он идет на выборы, чтобы выгодно оттенять достижения нынешнего мэра Сергея Собянина. Однако и сам кандидат, и представители Лужкова такую информацию опровергли.

Балакин отмечал необходимость ускорения темпов строительства в столице, проведения реновации жилого фонда в большем масштабе, чем задумано действующими московскими властями, а также реконструкции основных городских магистралей.

Сергей Собянин
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Нынешний московский градоначальник родился в 1958 году в Тюменской области, окончил Костромской технологический институт. В 1980-х занимался партийной работой в Ханты-Мансийском автономном округе, в 1990-х занимал различные должности в органах власти этого региона. До победы на выборах мэра Москвы возглавлял администрацию президента, был губернатором Тюменской области, входил в состав Совета Федерации как председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013 году стал столичным градоначальником, набрав 51,37% голосов.

На посту мэра Москвы основное внимание уделил решению транспортной проблемы, в том числе развитию общественного транспорта. В сфере жилищного строительства одной из самых громких инициатив московских властей за последнее время стала программа реновации жилья, предполагающая снос более 5 тыс. домов и переселение более 1 млн жильцов в новостройки. Программа вызвала немало споров и протестных выступлений, в том числе многотысячный митинг.

Также на посту мэра Собянин запомнился благоустройством общественных пространств города в рамках программы «Моя улица», расходы по которой до 2020 года могут достичь 200 млрд руб. Свое решение участвовать в выборах мэра Собянин объяснил тем, что чувствует «огромную ответственность за то, что происходит» в столице.

Михаил Дегтярев
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Родился в 1981 году, окончил Самарский аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева. С 2004 по 2011 год избирался депутатом сначала самарского городского, а затем и регионального заксобраний. С 2011 года — депутат Госдумы от ЛДПР, в партии курирует блок агитации и пропаганды, а также работы со СМИ. Кроме того, Дегтярев возглавляет комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. В 2013 году уже баллотировался на пост мэра Москвы, занял предпоследнее место, набрав 2,86% голосов.

Во время работы в Госдуме Дегтярев неоднократно выдвигал инициативы, вызывавшие общественный резонанс. Например, в 2013 году он выступил с инициативой запретить оборот долларов в России, а в начале 2018 года предлагал поменять почтовый адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1. Входит в президентский резерв управленческих кадров. В качестве главных проблем столицы, которые необходимо решать, называл засилье мигрантов, плохое качество дорог и санитарно-экологическое состояние.

Вадим Кумин
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Кандидат от КПРФ родился в 1973 году, окончил филологический факультет Челябинского государственного университета. В 1990-х — первой половине 2000-х занимал различные должности в аппарате РАО «ЕЭС России». В 2009 году был избран депутатом Мосгордумы, где возглавлял комиссию по науке и промышленной политике. В 2011 году стал депутатом Государственной думы VI созыва, в состав VII созыва не вошел. СМИ неоднократно называли Кумина основным владельцем интернет-издания «Свободная пресса».

В январе 2017 года Кумин возглавил совет директоров самарского банка «Солидарность», проходящего санацию. После выдвижения на пост мэра Москвы заявил, что его предвыборный штаб возглавят Максим Шевченко, Захар Прилепин и Леонид Зюганов. В качестве основных задач в случае победы Кумин назвал повышение пенсий, восстановление бесплатного здравоохранения, отмену платных парковок, снижение стоимости проезда в общественном транспорте. В качестве возможного решения проблемы перенаселенности столицы Кумин выступил за переезд некоторых органов государственной власти за пределы Москвы.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Сергей Собянин , Михаил Дегтярев , Илья Свиридов , Михаил Балакин
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