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Китай ограничил полеты в районе Тайваня из-за учений

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

Китай закрыл для полетов шесть зон вокруг Тайваня на время военных учений, ограничения будут действовать с 4 августа до конца недели, пишет Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков и представителя Министерства транспорта Южной Кореи.

Уведомления азиатским авиакомпаниям, по данным агентства, разослали вечером 2 августа. Полеты в этих районах будут запрещены с 12:00 по местному времени (7:00 мск) до 12:00 воскресенья, 7 августа.

Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси
Политика
Фото:Shioro Lee / AP

Китайская армия начала учения со стрельбами у берегов Тайваня вечером 2 августа на фоне визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин негативно воспринял визит еще на этапе его подготовки, а после приезда обвинил США во вмешательстве в дела других стран. Кроме того, утверждают в Пекине, Вашингтон «потворствует независимости Тайваня», который Китай считает своей провинцией.

США формально не признают суверенитет островной республики и придерживаются политики «одного Китая». Однако американская администрация поддерживает Тайбэй, торгует с ним и продает ему оружие.

Власти Тайваня в ответ на китайские военные учения повысили боеготовность армии и обвинили Пекин в попытке создать угрозу для крупных портов острова и «в одностороннем порядке подорвать мир и стабильность в регионе». Обеспокоенность из-за учений выразила и Япония.

Российский МИД, напротив, поддержал КНР и обвинил США в провокации ради сдерживания. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что США визитом Пелоси пытаются доказать миру свою безнаказанность, как и в случае с Украиной. В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова допустила, что Вашингтон намеренно отвлекает внимание мира от этой страны.

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В Белом доме обратили внимание на отсутствие у Китая предлога, «чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него». Вместе с тем в американской администрации подчеркнули, что не хотят создавать кризис вокруг Тайваня.

Теги
Тайвань учения авиаперелеты Китай
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